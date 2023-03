Saudo Arabijoje – fantastiškas Cristiano Ronaldo baudinys ir dramatiška „Al-Nassr“ pergalė

Abdulfattah Adamas 26-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Abha“ ekipą į priekį šiame susitikime 1:0.

78-ąją minutę Cristiano Ronaldo fantastišku baudos smūgiu sugebėjo išlyginti rungtynių rezultatą 1:1, o po šio įvarčio džiaugėsi itin emocingai.

Galingas C. Ronaldo smūgis:

Cristiano Ronaldo from 35+ yards out, rolling back the years, what a free-kick 🐐pic.twitter.com/lqXYR6Ncyd