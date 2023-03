Šaro pašonėje augantis Kasparas Jakučionis: kuo unikalus šis „Barcelonos“ 16-metis?

Turnyro metu K. Jakučionis vidutiniškai fiksavo 19,2 taško, 7 atkovotų kamuolių, 4,5 rezultatyvaus perdavimo ir 25 naudingumo balų vidurkius.

Rezultatyviausią pasirodymą šioje atrankoje 192 cm ūgio krepšininkas pademonstravo „Barcelona“ kovoje su „Zadar“ (Kroatija) krepšininkais. Per šias rungtynes K. Jakučionis aikštėje praleido 34 minutes, įmetė 32 taškus, atkovojo 9 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus perėmė 4 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas bei surinko 40 naudingumo balų.

Po sėkmingo K. Jakučionio savaitgalio jaunimo Eurolygos atrankos turnyre tv3.lt bendravo su pirmuoju talentingo jaunuolio treneriu Arvydu Menkevičiumi. 2014–2021 m. Sostinės krepšinio mokykloje (SKM) Kasparą treniravęs A. Menkevičius neslėpė džiaugsmo dėl auklėtinio demonstruojamų sugebėjimų.

„Man labai malonu. Kasparas dabar yra mano pasididžiavimas. Iš mūsų komandos kol kas jis vienintelis yra išėjęs į tokį lygį. Labai džiaugiuosi, jog Kasparui su komanda pavyko patekti į jaunimo Eurolygos finalo ketvertą. Tikrai lauksime jo Kaune. Manau, tikrai vyksime palaikyti su visa komanda, su visa bendruomene, kurioje jis užaugo“, – po įspūdingo buvusio auklėtinio pasirodymo sakė A. Menkevičius.

Paklausus, koks yra Kasparas kaip žaidėjas, ir koks jo charakteris, treneris neišsiplėtė ir įvardijo geriausias vaikino savybes.

„Kasparas yra kovotojas, kuris visada nori laimėti. Čia, turbūt, labiau toks bruožas kaip ir visų sportininkų. Tačiau, jo stiprioji savybė yra kūrybiškumas, kuris labai gerai atsiskleidžia aikštėje. Taip pat pas Kasparą yra įspūdingas sprendimų priėmimo laikas, kuriuo jis išsiskirdavo ir išsiskiria iš kitų“, – teigė pirmasis vaikino treneris.

A. Menkevičius dabartinį „Barcelonos“ jaunimo ekipos vedlį treniravo nuo vaikystės laikų ir nė sekundės nesuabejojo, kad įsimintiniausias dalykas apie auklėtinį – Kasparo užtikrintumas.

„Labiausiai įsiminę yra tai, kad kaip treneris visada turėdavau užtikrintumą. Visada važiuojant į rungtynes gali jaustis ramiai, nes turi tokį nesustabdomą žaidėją Lietuvoje. Net jeigu jį dengdavo trys žaidėjai, jis vis tiek sugebėdavo padėti komandai, surasti kitus laisvus žaidėjus. Ypač paskutiniais jo metais Lietuvoje, jautėsi, kad jau turime išskirtinės klasės žaidėją savo komandoje“, – pasakojo A. Menkevičius.

2021 m. prieš K. Jakučioniui išvykstant į Ispaniją pirmasis krepšininko treneris buvo minėjęs, jog vaikinui dar yra kur tobulėti. Praėjus maždaug pusantrų metų A. Menkevičius teigia, jog mato keletą itin svarbių pasikeitimų auklėtinio žaidime.

„Manau patobulėjo jo tritaškių taiklumas ir apskritai metimo stabilumas ir tvirtumas. Dabar jis meta žymiai geriau negu prieš tuos pusantrų metų, kai išvyko į Ispaniją. Manau, kad dar labiau sustiprėjo jo pasitikėjimas sprendimų priėmime, nes kai Kasparas treniravosi pas mane aikštėje jis atlikdavo labai daug funkcijų, žaisdavo visose pozicijose. O žaisdamas Barselonoje jis turi kiek stipresnius komandos narius tokio dydžio klube ir gali labiau koncentruotis į įžaidėjo funkcijas. Nereikia jam ten tiek daug kamuolių kovoti, ar kitų funkcijų atlikti, kaip reikėdavo pas mus komandoje“, – tvirtino treneris.

Visgi iki aukščiausio lygio dar yra kur padirbėti. Treneris pabrėžia, jog Kasparui šiuo metu yra dar tik 16-lika metų, todėl norint patekti į vyrų krepšinį dabartinio pasirengimo neužtenka.

„Kad pasiektų aukščiausią lygį jis dar turi viską tobulinti, tačiau pats Kasparas tą puikiai žino ir dėl to sunkiai dirba. Kasparas dar vis tiek yra labai jaunas žaidėjas, tai labai svarbu, kad nebūtų jam per daug dėmesio ir viduje nepagalvotų, kad jis jau kažką laimėjęs yra ir nustotų dirbti. Tai yra labai svarbu dėl to, nes kalbame apie 17-likos metų neturintį jaunuolį, kuris šiai dienai tarp bendraamžių, ir tarp metais vyresnių, sakyčiau, labai gerai atrodo. Bet, kad patektų į vyrų krepšinį, jam reikia viską dar tobulinti“, – teigė A. Menkevičius.

Jaunų Lietuvos krepšinio talentų pavardės šiuo metu skamba visame pasaulyje, o ne retai galima išgirsti ir ateities prognozių jų karjeroms. Vieniems ekspertai ir treneriai prognozuoja šaukimus į NBA, kitiems prisijungimą prie LKL ar Eurolygos komandų.

Tačiau A. Menkevičius jokių prognozių įvardyti neskuba, esą jos apkrauna sportininką nereikalingu spaudimu.

„Sunkus klausimas. Jokios prognozės jam nepridės lengvumo tobulėjime, o kaip tik pridės spaudimo. Mes gerai sutariame ir palaikome šiltą santykį, tai žinau, kokį ir spaudimą jis patiria. Nes net jeigu mums, vyresniems žmonės, būnant kažkokio kelio pradžioje iš karto rodytų pirštais į pasaulinės žvaigždes ir sakytų, kad turime užimti jų vietą, tai sunku būtų. Todėl nenorėčiau jam su prognozėmis užkrauti naštos. Man svarbiausia, kad jis būtų laimingas ir darytų tą ką nori. Aš, kaip jo vaikystės treneris, linkiu jam pačios didžiausios sėkmės visame kame“, – teigė A. Menkevičius.

Prie Barselonos ekipos K. Jakučionis prisijungė dar 2021-aisias, tada jaunuoliui buvo 15 metų. Prieš išvykdamas į Ispaniją krepšininkas beveik 12 metų savo įgūdžius lavino Sostinės krepšinio mokykloje (SKM), kur atstovavo A. Menkevičiaus (2006 m. g.), o vėliau ir Karolio Čyžiaus (2006 m. g.) vadovaujamoms komandoms.

Prieš išvykdamas svetur, K. Jakučionis spėjo nemažai nuveikti ir Lietuvoje. Jaunasis krepšinio talentas du kartus (2019 ir 2021 m.) pateko į Moksleivių krepšinio lygos (MKL) simbolinį žaidėjų penketuką, 2017 ir 2019 m. buvo pagrindinis komandos vedlys, atvedęs savo komandą iki MKL vicečempionų vardų. Taip pat 2018 m. vaikinas iškovojo „Jr. NBA Lietuva“ sidabro medalį.

Tačiau SKM auklėtiniui teko atstovauti ir vyresnius krepšininkus. U14 ir U16 gimusių vaikinų pirmenybėse gynėjas du kartus iškovojo sidabro medalį. O atstovaudamas Lietuvos U14 rinktinę 2020 m. K. Jakučionis su komanda laimėjo Baltijos taurę ir tapo naudingiausiu turnyro žaidėju.

K. Jakučionis 2020–2021 m. sezone debiutavo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) ir tapo jauniausiu lygos žaidėjus. Tuo metu krepšininku buvo vos 14-lika metų.