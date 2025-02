Šarlotėje – du tritaškiai paskutinėmis sekundėmis, bet tik vienas buvo įskaitytas

Milesas Bridgesas pataikė lemiamą tritaškį iš kampo po LaMelo Ballo perdavimo likus 1,4 sek. ir nulėmė Šarlotės ekipos pergalę, kuri nutraukė šešių pralaimėjimų seriją.

„Spurs“ dar turėjo laiko atsakui ir kitoje atakoje De'Aaronas Foxas su finaline sirena įmetė tritaškį, tačiau po teisėjų peržiūros paaiškėjo, kad metimas buvo atliktas jau po laiko.

MILES BRIDGES 3 FOR THE LEAD WITH 1.1 SECONDS LEFT.



FOX COMES BACK AND HITS A BUZZER BEATER TO SPOIL IT.... BUT IT GETS CALLED OFF.@hornets win. What a finish. 🤯 pic.twitter.com/I3pl1jdI8F