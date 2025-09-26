Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Šakių klubas susigrąžino vedlį

2025-09-26 12:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 12:38

Šakių „Vytis-VDU" paskelbė, kad į komandos gretas grįžta 2023–2024 m. sezono vedlys.

T.Januševičius grįžo į Šakių klubą (Foto: Lukas Šeputis)

Šakių „Vytis-VDU“ paskelbė, kad į komandos gretas grįžta 2023–2024 m. sezono vedlys.

0

24 metų 190 cm ūgio Titas Januševičius vėl rungtyniaus Eriko Kučiausko treniruojamoje ekipoje.

Praėjusį sezoną T.Januševičius buvo Jonavos klubo nariu, bet ten neįsitvirtino – Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 7 minutes įmesdavo 3,4 taško ir rinkdavo 2,1 naudingumo balo.

Tuo tarpu „Vyčio-VDU“ sezone Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) 2023–2024 m. fiksavo 18,6 taško, 3,5 sugriebto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16,4 naudingumo balo vidurkius.

