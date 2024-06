Sakartvelo sostinės gatves užplūdo šėlstantys futbolo fanai – šventė istorinę pergalę

Kartvelai 2:0 įveikė Portugalijos rinktinę, o ši pergalė užtikrino jiems 3 vietą grupėje ir vietą tarp 16 geriausių Europos futbolo rinktinių.

Istorinę pergalę pasiekusi Sakartvelo rinktinė sukūrė didelę šventę ne tik sau, bet ir savo gimtinėje, kur žmonės šėlo ir šventė gatvėse.

Internete paplito vaizdo įrašai, kuriuose galima matyti, kaip šią pergalę žmonės šventė Sakartvelo sostinėje Tbilisyje.

Incredible footage of Georgian capital Tbilisi at the moment the national team went 2-0 up vs. Portugal. ❤️‍🔥



On their major-tournament debut, Georgia beat the 2016 European champions to reach the last 16 & record their greatest victory to date. 🇬🇪pic.twitter.com/nbUEstqvfX

