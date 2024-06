Sakartvelo lyderis įgyvendino seną svajonę – lankė Ronaldo akademiją 2013 metais

Nuaidėjus finaliniam rungtynių švilpukui visa Sakartvelo rinktinė ėmė švęsti taip, tarsi kątik būtų laimėjusi Europos čempionatą, o šalies sostinėje Tbilysyje visą naktį netilo automobilių sirenos ir sirgalių skanduotės.

Ypatingai šios rungtynės susiklostė kartvelui Khvichai Kvaratskheliai, kuris jau antrą rungtynių minutę išvedė saviškius į priekį pasižymėjęs greitoje atakoje.

Dar prieš rungtynes žiniasklaidai futbolininkas teigė, kad po jų bandys apsikeisti maikutėmis su savo mėgstamiausiu vaikystės žaidėju Cristiano Ronaldo.

Po rungtynių šį norą jam pavyko įgyvendinti, o taip pat puolėjui buvo įteiktas geriausio rungtynių žaidėjo apdovanojimas.

Vėliau įsimintina akimirka ir rungtynių trofėjais 23-ejų futbolininkas pasidalino savo „Instagram“ paskyroje.

Internete taip pat masiškai ėmė plisti nuotrauka, kurioje matosi 2013 metais Sakartvele lankęsis Ch. Ronaldo. Tais metais portugalas šioje šalyje atidarė savo futbolo akademiją ir vienas ją lankiusių vaikų buvo ir K. Kvaratskhelia.

In 2013, Cristiano opened a football academy in Georgia, and one of the children who registered was Kvaratskhelia.



Today, they meet again, and Kvaratskhelia scored in the first minute vs Portugal.



Surreal. pic.twitter.com/E5k9NKWebb