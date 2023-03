Sabonis nenustoja stebinti – įspūdingu pasiekimu prisijungė prie vos kelių tai padariusių NBA žaidėjų

D. Sabonis tapo penktuoju NBA žaidėju per pastaruosius 20 metų, kuris per mėnesį sugebėjo surinkti 5 arba daugiau trigubų dublių. Anksčiau tokią žymą pasiekė Russellas Westbrookas, Jamesas Hardenas, Luka Dončičius ir Nikola Jokičius.

.@DSabonis11 is the 5th player in the last 20 years with 5️⃣ or more triple-doubles in a single month.



He joins Russell Westbrook, James Harden, Luka Doncic and Nikola Jokic in the exclusive club. pic.twitter.com/1fVBPboYvW