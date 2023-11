Rytų lyderių akistatoje „Celtics“ be dviejų žvaigždžių pranoko „76ers“

Bostono komandą į priekį vedė Jaysonas Tatumas, pelnęs 29 taškus. Derrickas White įmetė 27 taškus, iš kurių 14 pelnė paskutiniame ketvirtyje.

„Celtics“ klubas šiame mače vertėsi be susirgusio Jayleno Browno ir be kelį susitrenkusio Kristapo Porzingio.

Filadelfijos ekipai, kuriai tai buvo trečias mačas per keturias dienas, po 20 taškų pelnė Joelas Embiidas ir Tyrese Maxey.

„Celtics“ nuo trečiojo kėlinio vidurio nei karto neatsiliko, bet tik paskutinėmis minutėmis užsitikrino pergalę.

JAYSON TATUM CLUTCH THREE 🗡️



The Celtics are on the brink of taking over the #1 seed in the East 👀pic.twitter.com/Ub5ZhHPoAk

REKLAMA