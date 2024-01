„Ryto“ sezonas Europoje – baigtas: vilniečiai dramatiškai pralaimėjo Atėnuose

Vassilio Spanoulio treniruojami „Peristeri“ krepšininkai gana greitai sukaupė dviženklę persvarą, kurią išlaikė iki ketvirtojo kėlinio pradžios.

Vilniečiai surengė spurtą ir ketvirtojo kėlinio pabaigoje po Martyno Echodo metimo „Rytas“ jau pirmavo 76:75.

Deja, mačo pabaigą tiksliau sužaidė šeimininkai, o paskutinėmis sekundėmis tritaškį pataikęs RJ Cole'as tik sušvelnino rezultatą iki 3 taškų žymos.

„Ryto“ treneriui G. Žibėnui nepavyko ištesėti pažado sugrąžinti šią seriją į Vilnių.

Tai yra antrasis kartas per 4 metus, kai „Rytas“ FIBA Čempionų lygoje nesugeba pasiekti „Top 16“ etapo.

Paskutinius du sezonus „Rytas“ šiame turnyre buvo nužygiavęs iki „Top 16“ etapo, kas išlieka aukščiausiu vilniečių pasiekimu FIBA Čempionų lygoje, kurioje „Rytas“ varžosi nuo 2020–2021 m.

Šiame sezone „Rytas“ Čempionų lygoje iš viso iškovojo 4 pergales ir patyrė 4 pralaimėjimus.

Likusią sezono dalį „Rytas“ žais LKL ir KMT turnyruose.

Sužaidus 2 min. „Peristeri“ pirmavo 4:0. Prasta „Ryto“ atkarpa tęsėsi toliau – vilniečiai sužaidus beveik 5 min. nebuvo pelnę nė taško (0:8).

Tragiška Vilniaus klubo atkarpa tęsėsi toliau – sužaidus 6 min. „Peristeri“ pirmavo 12:1.

Sostinės klubas kiek atkuto ir spurtavo atkarpa 7:0.

Kėlinį užbaigė M. Fosterio tritaškis ir po 10 min. V. Spanoulio auklėtiniai pirmavo 17:11.

Po pertraukėlės „Peristeri“ startavo 6:0. Sužaidus 13 min. graikai pirmavo 25:18.

Atėnų klubui pavyko išsaugoti dviženklę persvarą ir po 2 kėlinių šeimininkai pirmavo 43:30.

