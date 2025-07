„Ryto“ atakoms vadovaus gynėjas iš JAV

„Jordanas – tai žaidėjas, kuris gali imtis iniciatyvos ir užkurti komandos puolimą, – sako Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas. – Jis turi ne tik gerą metimą iš toli, bet ir gebėjimą kurti progas komandos draugams. Mums reikėjo tokio žmogaus, kuris gali spręsti rungtynes individualiu meistriškumu. Nekantriai laukiame jo debiuto ir darbo su komanda.“

Praėjusį sezoną, vilkėdamas Patrų „Promitheas BC Vikos Cola“ marškinėlius, J. Walkeris FIBA Čempionų lygoje per 7 sužaistas rungtynes vidutiniškai aikštėje praleisdavo po 32 minutės ir rinko 23,1 taško. Pagal pelnomų taškų rodiklį jis buvo antras visoje lygoje. Gynėjas taip pat atlikdavo po 4,3 rezultatyvaus perdavimo ir atkovodavo po 2,7 kamuolio per rungtynes. Jo metimų taiklumas iš dviejų taškų zonos siekė 42,3 procento, tritaškių – 46 procentus, o baudos buvo realizuojamos net 93,9 procento taiklumu. Rungtynėse su Stambulo „Galatasaray“ 26-erių gynėjas surengė įspūdingą atkarpą, kai per vos 3 minutes pelnė 19 taškų, o kovo 19 dieną vykusiose atkrintamosiose rungtynėse prieš Viurcburgo „FIT/One Wurzburg Baskets“ komandą amerikietis pelnė 54 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 58 naudingumo balus – tai buvo geriausias jo pasirodymas 2024-2025 m. sezone, kuris tapo ir naujuoju lygos rezultatyvumo rekordu.

„Esu girdėjęs daug gerų dalykų apie šią organizaciją – jos profesionalumą, puikią trenerių komandą, žaidėjus, o svarbiausia – neįtikėtinus sirgalius. Niekada dar neteko žaisti prieš gausią savo komandos gerbėjų minią. Visada tekdavo rungtyniauti išvykose, kur daugiau sirgalių turėdavo varžovai. Tad pagaliau turėti stiprų savų fanų palaikymą bus ypatingas jausmas – nekantrauju tai patirti, – apie prisijungimą prie komandos kalbėjo Jordanas Walkeris. – Sirgaliai – esu be galo laimingas galėdamas čia būti. Noriu padėti komandai siekti pergalių ir kartu surengti tikrą šou aikštėje!“

Jordanas Walkeris krepšininko karjerą pradėjo Setono Hall’o universitete, vėliau rungtyniavo už Tulane’o universitetą ir Alabamos universitetą Birmingeme (UAB). Būtent UAB jis pademonstravo savo gabumus – 2022 m. buvo išrinktas „Conference USA“ geriausiu žaidėju ir geriausiu naujoku, tapdamas vos antruoju universiteto krepšininku, pelniusiu šį prestižinį apdovanojimą. Be to, Walkeris per vienerias rungtynes surinko 42 taškus – geriausią pasirodymą UAB istorijoje.

Profesionalo karjerą krepšininkas pradėjo NBA G lygoje Teksaso „Texas Legends“ komandoje, vėliau rungtyniavo Manačio „Osos de Manatí“ (Puerto Rikas) ir Honkongo „Bulls“ klubų sudėtyse. 2024–2025 m. Walker persikėlė į Europą, kur gynė Patrų „Promitheas BC Vikos Cola“ klubo garbę.