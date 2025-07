„Rytas“ sukirto rankomis su LKL dominavusiu vokiečiu

„Kay yra universalus ir talentingas puolėjas, kuris savo karjeroje gali dėti dar ne vieną žingsnį į priekį. Ieškojome jauno, alkano žaidėjo, galinčio išplėsti aikštelę ir turinčio reikiamas charakterio savybes. Neabejoju, kad jis įsilies į mūsų sistemą, čia ras erdvės dar patobulėti ir bus svarbi komandos dalis tiek vietiniame, tiek tarptautiniame turnyre“, – sakė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.

Savo potencialą Bruhnke atskleidė žaisdamas Mažeikių klube – jis dominavo lygoje pagal naudingumo balus (20,7) ir buvo tarp rezultatyviausių žaidėjų, pelnydamas po 18,8 taško per rungtynes. Vokietis išsiskyrė taikliais metimais – pataikė net 65,2 proc. dvitaškių ir 45,1 proc. tritaškių. Be taškų rinkimo, puolėjas taip pat pridėdavo 4,6 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo, 1,3 perimto kamuolio ir tiek pat blokų. Įspūdingiausias jo pasirodymas Lietuvos pirmenybėse – 28 taškai ir 34 naudingumo balai rungtynėse su Vilniaus „Wolves“. Arti šio rezultatyvumo buvo ir abu K. Bruhnke pasirodymai prieš „Rytą“ – puolėjas vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po beveik 34 minutes, per kurias pelnydavo po 26,5 taško, sugriebdavo po 5,5 kamuolio, atlikdavo 1,5 rezultatyvaus perdavimo bei fiksuodavo 26,5 balo rodiklį.

„Labai džiaugiuosi prisijungęs prie „Ryto“. Esu girdėjęs daug gerų dalykų apie klubą, miestą ir, žinoma, sirgalius. Visada buvo įdomu žaisti prieš „Rytą“, bet dabar būti komandos dalimi – dar geresnis jausmas. Tai puiki galimybė man tobulėti ir žengti kitą žingsnį karjeroje, todėl atiduosiu visas jėgas, sieksiu komandos tikslų, stengsiuosi augti ir, svarbiausia, atiduoti viską sirgaliams, miestui ir klubui, – savo žinutėje rašė K. Bruhnke. – Džiaugiuosi būdamas šios komandos dalimi ir labai laukiu sezono bei galimybės žaisti sirgalių akivaizdoje!“

Dar sezono viduryje Bruhnke karjera pasuko į Turkiją – jį įsigijo Ankaros „Turk Telekom“ klubas. Nors pasireikšti gavo mažiau minučių, jis spėjo debiutuoti tiek Turkijos lygoje, tiek Europos taurėje. Nacionalinėje pirmenybėje žaidė po 7 minutes, rinko po 2,2 taško, o tarptautiniame fronte – po 1,6 taško ir 1 atkovotą kamuolį per 8 minutes.

Svarbu paminėti, kad dar rungtyniaudamas Mažeikiuose, Kay gavo kvietimą atstovauti Vokietijos rinktinei Europos čempionato atrankoje.