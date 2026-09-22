„Rytas“ pergalingai pradėjo FIBA Tarpkontinentinę taurę – nugalėtas Ruandos klubas

Lietuvos ekipa startavo 107:89 (21:19, 26:20, 31:20, 29:30) nugalėdama Kigalio „RSSB Tigers“ (0/1) klubą iš Ruandos.
Radzo dime, Bruhnke finish - we're already loving this (new) connection! 👀#IntercontinentalCup pic.twitter.com/RZje8KzquP— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 22, 2026
Rungtynės startavo chaotiškai, sužaidus pusantros minutės pirmuosius taškus tolimu metimu pelnė Cassiusas Winstonas (3:0). Artūras Gudaitis prametė baudų metimus, varžovai trukelėjo į priekį – 3:7. Iš toli pasižymėjo ir Gytis Radzevičius, Kay’us Bruhnke įkrovė iš viršaus – 8:8. Daug pražangų provokavusiam „Rytui“ kiek atsiplėšti pavyko baudų metimais. Kėlinį itin sudėtingu metimu per lentos viršų uždarė Antino Jacksonas – 19:21.
Antrame ketvirtyje Ruandos klubą į priekį grąžino Nisre Zouzoua tritaškis – 27:25. Netrukus „tigrų“ pranašumas ūgtelėjo – 36:29. Tritaškiais skirtumą tirpdė Ignas Urbonas ir K.Bruhnke, Gytis Masiulis greitoje atakoje pataisė komandos draugo metimą – 38:39. Iniciatyvos ėmėsi G.Masiulis, taškus rinkęs tiek iš toli, tiek iš po krepšio, tiek baudų metimais. Čiurną nikstelėjo ir rungtynių tęsti negalėjo N.Zouzoua, taškais su sirena kėlinį uždarė Augustas Marčiulionis – 44:39.
Po ilgosios pertraukos „Rytas“ pasirūpino dviženkle persvara – atsiplėšti padėjo G.Radzevičiaus tritaškis ir A.Gudaičio baudų metimai (54:43). Varžovams laidant neparuoštus metimus, A.Marčiulionio tritaškis dar labiau padidino prarają tarp komandų – 65:48. Dvi atakas paeiliui efektingai užbaigė Ricky Lindo, kėlinį „Rytas“ uždarė trimis tritaškiais paeiliui – 79:59.
Likusioje atkarpoje „Rytas“ tvirtai laikėsi susikrautos persvaros, I.Urbonas driokstelėjo galingu dėjimu, šimtąjį komandos tašką baudos metimu pelnė C.Winstonas.
Ricky Lindo OWNS the paint! 😤#IntercontinentalCup I @RytasVilnius pic.twitter.com/jaKvaA6YEY— FIBA Intercontinental Cup (@FIBAIC) September 22, 2026
„Rytas“ turnyrą pradėjo su 11 žaidėjų – mačui neregistruotas susižeidęs Oskaras Pleikys.
Turnyre iš viso grumiasi šešios komandos iš skirtingų žemynų, suskirstytos į dvi grupes. A grupėje – Afrikos krepšinio lygos (BAL) čempionai Kigalio „RSSB Tigers“, Kinijos čempionai Šanchajaus „Sharks“ ir FIBA Čempionų lygą laimėjęs „Rytas“, B grupėje – analogiškame turnyre Pietų Amerikoje triumfavę Buenos Airių „Boca Juniors“, Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygos rinktinė ir šeimininkai Pekino „Royal Fighters“.
Į pusfinalius pateks dvi iš trijų grupės ekipų, tad solidžią pergalę iškovoję vilniečiai gerokai priartėjo prie savo tikslo. Prieš „Sharks“ lietuviai grumsis ketvirtadienį, rugsėjo 24-ąją, 10.30 val. Lietuvos laiku.
„Rytas“: Kay'us Bruhnke 20 (4/7 tritaškių, 8 atk. kam.), Augustas Marčiulionis 15 (5 atk. kam., 4 rez. perd.), Ricky Lindo (4/4 dvitaškių, 8 atk. kam.) ir Michaelas DeVoe (3/5 tritaškių, 8 rez. perd.) po 12, Cassiusas Winstonas (1/5 tritaškių, 5 klaidos) ir Gytis Masiulis (5 atk. kam.) po 10, Gytis Radzevičius (4 atk. kam.) ir Ignas Urbonas (5 atk. kam.) po 8, Artūras Gudaitis 6 (4 atk. kam.), Matas Jogėla 5, Martynas Paliukėnas 1.
„RSSB Tigers“: Craigas Randallas 20 (3/14 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Teafale Lenardas 16 (3/7 tritaškių), Ntore Habimana ir Nisre Zouzoua po 10, Antino Jacksonas 8 (6 rez. perd., 4/4 dvitaškių, 4 klaidos).
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