„Rytas“ įkūrė už vizualinį identitetą atsakingą bendrovę

REKLAMA

REKLAMA

Naujosios bendrovės pavadinimas ne tik atspindi per beveik tris dešimtmečius klubo vizitine kortele tapusias spalvas: juodą, baltą ir raudoną, tačiau ir aplink sostinės klubą susibūrusią, visuomet aistringą ir ištikimą sirgalių bendruomenę.

REKLAMA

Įkurti įmonę įkvėpė sėkmingi užsienio pavyzdžiai

Bendrovės valdybos pirmininku tapo ilgametis komandos gerbėjas, UAB „Elektrum Lietuva“ vadovas ir valdybos pirmininkas Martynas Giga.

„Aš jau labai ilgai esu „Ryto“ fanas ir suprantu, kad ne tik man, bet ir daugeliui mūsų komanda simbolizuoja daugiau nei sportą. „Rytas“ atlieka itin svarbią socialinę funkciją – vienija ir skleidžia meilę miestui. Šis įsitikinimas ir paskatino mane jungtis prie bendrovės „JBR“ valdybos“, – aiškina M. Giga.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak naujojo valdybos pirmininko, bendrovė galės klubui užtikrinti nepriklausomą pajamų šaltinį ir atskleis Vilniaus „Ryto“ prekių ženklo galimybes.

„Mano nuomone, „Ryto“, kaip sostinės ir stiprios bendruomenės simbolio, potencialas nėra iki galo išnaudotas. Gerieji Europos ir pasaulio klubų pavyzdžiai įkvepia keistis ir siekti ambicingų tikslų, suteiksiančių džiaugsmo ir naudos tiek miestui, tiek patiems vilniečiams“, – sako M. Giga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Nusprendėme atskirti atributikos veiklą į atskirą, „Ryto“ organizacijos 100% valdomą, bendrovę dėl nuoseklaus pardavimų bei asortimento augimo. Noro kelti mūsų fanų ir miesto svečių aptarnavimo kokybę. Džiugu, kad prisijungti prie bendro tikslo nusprendė ir didžiulę patirtį versle turintis Martynas. Jo atėjimas – tai ir asmeninės lyderystės ženklas, ir patvirtinimas mūsų bendruomenei, kad mes galime augti ir stiprėti“, – teigia Vilniaus klubo valdybos pirmininkas Darius Gudelis.

REKLAMA

Atributikos pardavimai išaugo tris kartus

Naująją bendrovę nuspręsta steigti, įvertinus tai, kad per pastaruosius trejus metus klubo atributikos pardavimai išaugo tris kartus ir viršijo 300 tūkst. eurų per metus. Prie to prisidėjo ne tik išaugusi prekyba elektroninėje parduotuvėje bei rungtynių metu, bet ir atidarytos dvi fizinės atributikos parduotuvės.

REKLAMA

Bendrovės „JBR“ komercinė veikla bus atskirta nuo bendros „Ryto“ veiklos. Tokiu būdu klubui bus suteikta galimybė turėti atskirą finansavimo šaltinį.

Įmonės veiklos efektyvumą užtikrins ją prižiūrinti valdyba, kurioje visuomeniniais pagrindais dirbs ne tik M. Giga, ir D. Gudelis, bet ir klubo direktorius Jaroslav Latušinskij. UAB „JBR“ direktoriumi buvo paskirtas Justas Milius, ir iki šiol dirbęs auginant ir vystant klubo atributikos prekės ženklą.