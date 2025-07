„Rytas“ arti susitarimo su LKL žibėjusiu vokiečiu

24-erių metų 206 cm ūgio vokietis matomas kaip svarbi figūra „Ryto“ priekinės linijos rotacijoje.

Bruhnke K. pusantrų metų atstovavo Mažeikių „M Basket“ ekipai, o 2024–2025 m. sezono viduryje išvyko į Turkiją, kai jo kontraktą išpirko Ankaros „Turk Telekom“ klubas.

LKL jis vidutiniškai rinko po 18,8 taško, pataikydamas net 65,2 proc. dvitaškių bei 45,1 proc. tritaškių. Be to, jis pridėjo po 4,6 atkovoto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo, 1,3 perimto kamuolio ir 1,3 bloko, o bendras naudingumo vidurkis siekė 20,7 balo.

REKLAMA

REKLAMA

Persikėlęs į Turkiją, puolėjas Ankaros klube žaidė mažiau – per 11 rungtynių Turkijos lygoje aikštėje praleisdavo vidutiniškai po 7 minutes, pelnydamas po 2,2 taško ir sugriebdamas po 0,9 kamuolio. Europos taurės turnyre per 5 susitikimus rinko po 1,6 taško ir 1 atkovotą kamuolį per 8 žaidimo minutes.

Šiuo metu „Ryto“ komandoje nėra nė vieno legionieriaus.