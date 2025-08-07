„Rytą“ gali papildyti Eurolygoje žaidęs aukštaūgis

J. Wiley jau turi patirties Eurolygoje – 2018–2019 metų sezone jis debiutavo šioje stipriausioje Europos lygoje vilkėdamas Las Palmo „Gran Canaria“ marškinėlius bei sužaidė 7 rungtynes. Kitą sezoną persikėlė į garsųjį Atėnų „Panathinaikos“ klubą, kur per vidutiniškai 12 minučių pelnydavo 5,4 taško, atkovodavo 1,8 kamuolio ir rinkdavo 6,1 naudingumo balo.
Pastaruosius pusantro sezono J. Wiley rungtyniavo Ispanijos „Granada Coviran“ komandoje. Praėjusiame sezone ACB lygoje jis vidutiniškai per 19 minučių pelnydavo 8,3 taško, atkovodavo 3,7 kamuolio, atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo ir surinkdavo tiek pat – 8,3 – naudingumo balo.
J. Wiley per savo karjerą atstovavo jau 14-ai skirtingų komandų.
