Ruudo pralaimėjimas ir Gaubo šansas: traumos verčia tenisininkus rizikuoti „Roland Garros“ turnyre

Staigmeną antrajame rate pateikė portugalas Nuno Borgesas (ATP-41), kuris per 2 valandas 18 minučių 2:6, 6:4, 6:1, 6:0 nugalėjo kelio skausmų vargintą 2022 m. ir 2023 m. finalininką norvegą Casperą Ruudą (ATP-8). Norvegas taip anksti „Roland Garros“ turnyre nebuvo kritęs nuo savo debiuto pagrindiniame etape 2018 m., o portugalas pirmą kartą karjeroje įveikė į 10-uką patenkantį varžovą.

C. Ruudas dominavo beveik visą pirmąjį setą, o antrojo seto pradžioje turėjo „break pointą“. Visgi, šį kartą norvegui išsiveržti į priekį nepavyko, o penktajame geime jis dar pralaimėjo savo padavimų seriją. N. Borgesas įgytos persvaros neišbarstė, nors dešimtajame geime savo padavimų metu atsiliko 15:40.

Trečiajame ir ketvirtajame setuose C. Ruudas žaidė beviltiškai. Nepadėjo jam ir medicininė pertraukėlė.

Po šios nesėkmės norvegas iškris iš ATP reitingo 10-uko. Virtualiame reitinge dabar jis yra 13-as.

C. Ruudas neslėpė, kad jau kurį laiką yra traumuotas. Jei norvegas būtų atsisakęs startuoti turnyre dar prieš pirmąjį ratą, tuomet jo vietą būtų užėmęs Vilius Gaubas. Deja, lietuvis taip ir liko pirmas eilėje tarp „lucky loser“ žaidėjų, nesulaukusių savo progos.

„Porą pastarųjų savaičių jaučiu kelio skausmą. Dėl to atsisakiau žaisti Ženevoje. Gydytojai man patarė vengti tam tikrų judesių, tam tikrų smūgių. Treniruotėse lengviau laikytis nurodymų, bet mačuose ne visada viskas vyksta taip, kaip norisi. Tikiuosi, kad trauma nėra rimta ir poilsis pagerins situaciją.

Situacija ATP ture yra tokia, kad niekas nenori atsisakyti žaisti privalomų turnyrų, net jei serga arba yra traumuotas. Visų pirma, jei nevyksi į šiuos turnyrus, tai nepelnysi taškų, kol tavo pagrindiniai varžovai tuos taškus rinks ir lenks tave reitinge. Visų antra, ATP ture egzistuoja tam tikra premijų sistema, pagal kurią tavo premija yra sumažinama, jei praleidi kurį nors privalomąjį turnyrą.

Dabartinė sistema tikrai kelia nemažai klausimų. Iš vienos pusės, nesinori žaisti traumuotam ir užimti kito, sveiko, tenisininko vietą. Iš kitos pusės, jūs gal to ir nežinote, bet jei nežaidi privalomajame turnyre, tai jie tavo premiją, kurią duoda sezono pabaigoje, sumažina 25 proc. Tokioje sistemoje žaidėjai iš esmės yra priversti dalyvauti tokiuose turnyruose, net jei serga arba yra traumuoti. Nemanau, kad tai sąžininga.

Kaip jau minėjau, aš kai kuriomis dienomis jaučiuosi geriau, kai kuriomis – prasčiau. Laukiu tos dienos, kai nebereikės vartoti vaistų nuo skausmo. Dabar pailsėsiu, leisiu keliui sugyti ir pažiūrėsiu, kaip jausiuosi po kelių savaičių“, – kalbėjo C. Ruudas.

Interesting answer from Ruud on why many players don't stop and keep playing injured. pic.twitter.com/8aZ7mMIwfy