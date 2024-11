Russellas Westbrookas – unikalaus pasiekimo NBA istorijoje autorius

Antradienį rungtynėse prieš Memfio „Grizzlies“, R.Westbrookas surinko 12 taškų, atliko 14 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 10 kamuolių, prisidėdamas prie Denverio „Nuggets“ pergalės rezultatu 122:110.

Russ to Zeke for the oop! pic.twitter.com/LzUj6hm3DJ — Denver Nuggets (@nuggets) November 20, 2024

Nors šį sezoną R.Westbrookas dažniausiai kyla nuo suolo ir pelno vidutiniškai tik 10,7 taško per rungtynes – tai mažiausias jo karjeros vidurkis – jis vis dar geba parodyti savo įgūdžius, kai to labiausiai reikia. Antradienio trigubas dublis buvo pirmasis šį sezoną ir pirmasis nuo 2024 metų balandžio 10 dienos, kai jis praėjusį sezoną vienintelį kartą surinko trigubą dublį.

R.Westbrookas NBA rekordą, priklausiusį Oscarui Robertsonui, pagerino dar 2021 metų gegužę, kai surinko savo 182-ąjį trigubą dublį. Be to, jis pagerino ir vieno sezono trigubų dublių rekordą, kai 2016–2017 metų sezone užfiksavęs net 42. R.Westbrookas taip pat užima tris iš keturių aukščiausių pozicijų istorijoje pagal trigubų dublių skaičių per vieną sezoną.

„Esu be galo dėkingas už galimybę žaisti ir už viską, kuo Dievas mane apdovanojo. Esu dėkingas už tiek daug dalykų, ypač už šį vakarą“, – po rungtynių sakė R.Westbrookas

Už R.Westbrooko ir O.Robertsono trečioje vietoje pagal karjeros trigubų dublių skaičių rikiuojasi Magicas Johnsonas su 138, o R.Westbrooko komandos draugas Nikola Jokičius yra ketvirtas su 136.

36-erių R.Westbrookas nėra vienintelis veteranas, kuris šį sezoną įrašė savo vardą į trigubų dublių istoriją. Praėjusią savaitę LeBronas Jamesas, kuriam gruodžio pabaigoje sukaks 40 metų, tapo vyriausiu žaidėju NBA istorijoje, surinkusiu tris trigubus dublius iš eilės. L.Jamesas dabar nusileidžia tik Karlui Malone'ui, kuris šį rezultatą su Los Andželo „Lakers“ pasiekė 2003 metais, būdamas 40 metų ir 127 dienų amžiaus.