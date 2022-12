Rusiškai padėkojęs Jokičiui Shaquille‘as sulaukė netikėtos reakcijos

Antradienį Memfio „Grizzlies“ komandą 91:105 nugalėjo N. Jokičiaus atstovaujamas Denverio „Nuggets“ klubas. Serbas prie pergalės prisidėjo trigubu dubliu: 13 taškų, 13 atkovotų kamuolių ir 13 rezultatyvių perdavimų.

Po tokio puikaus N. Jokičiaus pasirodymo interviu jį kalbino NBA legenda S. O‘Nealas. Jis pažėrė daug pagyrų serbui, tačiau pokalbio pabaigoje padėkojo krepšininkui rusiškai, o tai supykdė N. Jokičių.

„Tai – rusų kalba! Mano kalba „ačiū“ yra „hvala“, – piktai mojuodamas rankšluosčiu transliacijoje sakė serbų krepšininkas.

Po tokios N. Jokičiaus reakcijos S. O‘Nealas atsiprašė, o interviu abu krepšininkai baigė su šypsena.

Shaq just got yelled at by Nikola Jokic for talking to him in Russian 😅pic.twitter.com/oaoUbEFUZ4