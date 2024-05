Rusijos teniso žvaigždė nesivaldė „Roland Garos“ turnyre – spardė suoliuką ir svaidė raketę

Sensacingą pralaimėjimą patyrė emocijų nevaldęs rusas Andrejus Rubliovas (ATP-6). Jis jau šešioliktfinalyje 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 krito prieš italą Matteo Arnaldi (ATP-35) ir tapo pirmu 15-uko žaidėju, iškritusiu iš šių metų „Roland Garros“ vyrų vienetų varžybų.

A.Rubliovą iš vėžių galėjo išmušti epizodas antrajame sete, kai teisėjai priėmė abejotiną sprendimą M.Arnaldi naudai. Rusas buvo įsitikinęs, kad kamuoliukas leidosi užribyje ir ilgai rodė į žymę ant grunto. Visgi, ginčai teisėjų nuomonės nepakeitė.

Vėliau ruso emocijos liejosi laisvai. Jis ne kartą sviedė raketę, o galiausiai ėmė spardyti suoliuką, sulaukdamas švilpimo.

Net ir komentatoriai buvo sunerimę dėl ruso ir tikėjosi, kad A.Rubliovui kas nors suteiks psichologinę pagalbą. Tai ne pirmas kartas, kai rusas visiškai „pameta galvą“ korte ir nevaldo emocijų.

I feel like now and then I'll think Andrey Rublev has managed to get help for his self-destructive mentality and then one bad day comes along and it's back to square one.



Really hope he gets the help he requires for his long-term wellbeing. pic.twitter.com/8RoRUMo25X