Netikėtumas „Madrid Open“: čempionišką ispano žygį nutraukė ramybe spinduliavęs Andrejus Rubliovas

Pastaruosius du metais šiame turnyre triumfavęs ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-3) ketvirtfinalyje 6:4, 3:6, 2:6 neperžengė Andrejaus Rubliovo (ATP-8) barjero. Šiame korte 20-metis ispanų talentas iki šiandienos buvo laimėjęs 14 kovų iš eilės.

Emocingumu teniso kortuose pasižymintis rusas šįkart viso mačo metu spinduliavo ramybę ir atsitiesė po pirmojo nesėkmingo seto.

Dvi valandas trukusiame mūšyje A. Rubliovo pranašumas išryškėjo pirmųjų padavimų metų, kurių tikslumo procentas siekė net 80. Tuo tarpu ispanas pirmaisiais padavimais laimėjo 60 proc. savo taškų.

How Carlos Alcaraz handled his loss to Rublev was great to see.



He was on a 14 match win streak in Madrid & had the chance to 3-peat.



This loss had to sting.



He looks Andrey in the eye with a gracious smile & gives him a hug.



Gracious champ. ❤️



