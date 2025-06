Rusės Mirros Andrejevos emocijų proveržis „Roland Garros“ ketvirtfinalyje: ašaros, konfliktai su žiūrovais ir ginčai dėl teisėjų sprendimų

Kaip ir buvo galima tikėtis, prancūzai šiame mače audringai palaikė vietinę žaidėją, o tokioje priešiškoje atmosferoje žaisti nepratusi 18-metė rusė sunkiai valdė emocijas ir liejo ašaras.

Antrajame sete įsiutusi M. Andrejeva tiesiog smūgiavo kamuoliuką į žiūrovus. Sirgaliai iš karto ją nušvilpė, o bokštelio teisėja rusei skyrė įspėjimą.

