„Rusams taikai dvigubus standartus?“: įsiutęs Daniilas Medvedevas po pralaimėjimo teisėjui nepadavė rankos

Olandas įspūdingai gelbėjosi antrajame sete, kai atlaikė net 4 „match pointus“, o pratęsime panaikino 3 taškų deficitą.

D.Medvedevas viename iš epizodų buvo įspėtas dėl nesportiško elgesio ir tada apsižodžiavo su bokštelio teisėju Adelu Nouru. Neutralusis atletas paklausė, už ką buvo įspėtas, o teisėjas atsakė, kad D.Medvedevas pats žino, ką pasakė.

D.Medvedevą teisėjo sprendimas nustebino: „Čia kas, dvigubi standartai rusams?“.

Teisėjas pateikė atsaką: „Nešnekėk taip. Daniilai, aš labai sąžiningas. Su tavimi visada elgiuosi taip pat“.

Po pralaimėjimo D.Medvedevas atsisakė paduoti ranką teisėjui.

Medvedev not happy with the umpire after receiving code violation for unsportsmanlike conduct in match against Griekspoor Daniil: “For what?” “You know what you said to me” Daniil: “You’re very soft huh? Very soft.” Daniil: “What is this, double standards against Russians?”… pic.twitter.com/jRv8MEEbfP

So watched this back and Medvedev asked Nour if he had "double standards against Russians."



No surprise that the umpire was mad. "Don't say something like this. Daniil, I'm very fair! I treat you all exactly the same". https://t.co/kK9SEMBkFI pic.twitter.com/81LBCE5in9