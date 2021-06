Rusai nušvilpė priklaupusius belgus, Lukaku po įvarčio kreipėsi į Erikseną

Tai buvo pirmas iš 7 šiemet numatytų „Euro 2020“ mačų Rusijoje, o vietiniai sirgaliai greitai parodė, ką galvoja apie futbolininkų sprendimą klauptis prieš rungtynes.

Kol Rusijos rinktinės žaidėjai stovėjo, belgai priklaupė ir taip parodė solidarumą kovoje su rasizmu. Kai kurie Rusijos sirgaliai priklaupusius belgus pasitiko švilpimu.

Tiesa, toks fanų elgesys belgų neišmušė iš vėžių, mat jie spėjo išsiveržti į priekį nesužaidus nė 10 minučių.

Tada subyrėjo rusų gynyba, o puikioje padėtyje kamuolį gavęs Romelu Lukaku neklydo. Belgijos rinktinės puolimo lyderis iš karto po įvarčio ieškojo kameros, į kurią galėtų pasakyti svarbią žinutę.

„Chrisai, Chrisai, aš tave myliu“, - tokią žinutę R.Lukaku nusiuntė ligoninėje atsigaunančiam Danijos rinktinės žaidėjui Christianui Eriksenui, su kuriuo kartu žaidžia Milano „Inter“ klube.

Lukaku goal and saying chris eriksen i love you #eriksen #lukaku #euro2020 pic.twitter.com/nvuYEYzP9w