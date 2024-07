Rungtynių pabaigą tiksliau sužaidusi Meksika iškovojo bilietą į atrankos pusfinalį

Priminsime, kad grupės nugalėtoja tapo Lietuvos rinktinė, įveikusi abi minėtas komandas.

O šio vakaro mačą kiek geriau pradėjo Meksika, bet Dramblio Kaulo Krantas netrukus kovą išlygino (22:25).

Po to jau Meksika pabandė dar sykį atitrūkti, bet varžovai antrojo kėlinio pabaigoje laimėjo atkarpą 10:2 ir po pirmosios rungtynių pusės Dramblio Kaulo Krantas pirmavo 46:44.

Visgi lemiamas mače pasirodė ketvirtasis kėlinys. Jo pradžioje meksikiečiai atsilikinėjo tašku, bet jie kur kas geriau sužaidė rungtynių pabaigą.

🇲🇽 Karim Lopez gets it off just in time for a @Tissot #BuzzerBeater! ⏰ #FIBAOQT pic.twitter.com/2lC1j7R14L