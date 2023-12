Rungtynes su „Šiauliais“ pasitinkantis Regimantas Miniotas: „Į pozicijas lentelėje nežiūrime“

Šiauliečių situacija šalies čempionate yra visiškai priešinga. Išretinti ilgalaikių traumų jie sugebėjo laimėti vos sykį ir pirmąjį ratą kiek netikėtai baigė turnyro lentelės dugne. Nepatenkinti tokia sezono eiga „Šiaulių“ vadovai ėmėsi permainų sudėtyje, tikėdamiesi, kad pavys pasukti komandos žaidimą pergalių kryptimi.

Atsisveikinę su trimis žaidėjais, jie į komandą pakvietė lietuvį Nojų Mineikį bei legionierius Keviną Andersoną, Shaquille‘ą Keithą ir Bennetą Vander Plasą. Pastarasis turėtų debiutuoti būtent sekmadienio dvikovoje su Vilkais.

„Wolves“ lygiai taip pat, kaip ir jų būsimi varžovai, yra kankinami traumų ir ligų. Po kelio operacijos vis dar aikštelėje nepasirodė Jeffery Tayloras, čiurnos traumą gydosi Rasheedas Sulaimonas, nugaros problemos vis pristabdo Eigirdą Žukauską, ilgam laikui, jei ne visam sezonui, iškrito kelio raiščius pažeidęs Artūrs Žagars.

REKLAMA

REKLAMA

Paklaustas, ar dėl šių netekčių sudėtyje pakanka resursų, reikalingų išlaikyti norimą žaidimo lygį, „Wolves“ komandos kapitonas Regimantas Miniotas teigė, kad tokios prastesnės rungtynės, kai sostinės ekipa savaitės viduryje Europos taurės rungtynėse neprilygo Londono „Lions“ krepšininkams, pasitaiko daugeliui.

REKLAMA

„Resursų tikrai turime. Tiesiog kartais būna tokie momentai, kai susideda viskas į vieną vietą. Šį kartą taip sukrito rungtynėse su Londono komanda, kad visi buvome pagriuvę po tokių gan emocingų rungtynių su „Rytu“.

Tai yra krepšinio sporto dalis, taip nutinka daugeliui komandų. Bet po šio pralaimėjimo visi suprantame, kad negalime į būsimas rungtynes pažiūrėti atsainiai, reikia susikaupti, grįžti į tą patį ritmą. Matome tvarkaraštį ir suprantame, kad lengviau nebus. Vis vien reikia žaisti ir reikia siekti pergalių. Pralaiminėti nenorime“, – tvirtino „Wolves“ aukštaūgis.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmąjį „Betsafe-LKL“ ratą „Wolves“ užbaigė pirmoje vietoje. Ar tai prideda komandai papildomo pasitikėjimo tęsiant kovą dėl aukščiausių vietų čempionate?

Jei atvirai, nelabai sureikšminame to pirmo rato pasiekimo, nes praėjo tik trečdalis reguliaraus sezono. Į užimamas vietas turnyro lentelėje reikės žiūrėti pavasarį. Tai, kad dabar laimėjome beveik viską, yra smagu. Laimėti visada yra smagu, bet užimama vieta priklauso ir priklausys tik nuo to, kaip žaidžiame ir žaisime patys. Todėl dabar į pozicijas lentelėje nežiūrime. Tai daryti yra per anksti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Savaitgalį laukia mačas su paskutinę vietą šiuo metu užimančiais „Šiauliais“. Ar netikėta Saulės miesto komandos situacija turnyro lentelėje?

Tikrai netikėta, nes „Šiauliai“ buvo pakankamai gera ir konkurencinga komanda eilę metų. Dabar matyti juos paskutinėje vietoje yra šiek tiek keista. Bet, vėl gi, čia tik pirmas ratas, dar niekas nėra aišku, nežinome, kaip viskas klostysis toliau.

Jie padarė rotacijas sudėtyje, pasipildė žaidėjais. Daug kas gali keistis, todėl nemanau, kad į „Šiaulius“ reikėtų žiūrėti kaip į paskutinės vietos komandą. Šiemet lygos čempionatas yra labai įdomus, sunku žaisti prieš bet kurią komandą.

REKLAMA

Akistatoje sezono starte „Wolves“ pergalę Šiauliuose iškovojo po labai atkaklios kovos. Ko tikiesi antrojo rato rungtynėse?

Laukiame tokios pat kovos. Jie šiuo metu yra paskutiniai, todėl neturi ką prarasti. Prieš mus iškovotas taškas jiems psichologiškai būtų kur kas svarbesnis nei mums, todėl į aikštelę jie eis kautis ir norės pasiekti pergalę. Mūsų tikslas yra neleisti jiems to padaryti ir laimėti rungtynes patiems.

„Šiaulių“ komanda šiuo metu keičia savo veidą, vyksta permainos sudėtyje. Ar naujai atvykę žaidėjai įnešė pokyčių į komandos žaidimą?

REKLAMA

Apie naują komandos veidą kalbėti dar kiek per anksti. Atvykę naujokai negalėjo dar neturėjo laiko jo labai pakeisti, bet pamažu jie turėtų apsiprasti ir įsivažiuoti. Nebūdamas jų komandoje, negaliu pakomentuoti situacijų, bet braižas turėtų išlikti panašus, turint didelį žmogų po krepšiu, kuris žaidžia naudingiausiai. Manau, komanda toliau stengsis jo ieškoti ir maitinti kamuoliais.

Šiauliečių lyderiai – vidurio puolėjas Tomašas Pavelka, antras pagal naudingumą lygos krepšininkas ir gerą žaidimą demonstruoja puolėjas Paulius Danusevičius – priekinės linijos žaidėjai, tavo tiesioginiai oponentai. Ką reikia padaryti, norint juos pristabdyti šiose rungtynėse?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Visų pirma, turėsime kiek įmanoma apsunkinti jiems žaidimą, neleisti pelnyti lengvų taškų ir susirinkti atšokusių kamuolių puolime. Mes žaidžiame Europos taurės turnyre ir kiekvieną savaitę gauname labai stiprius varžovus su visiškai kitų fiziškumo lygiu nei Lietuvoje. Tokių rungtynių krūvis mums labai padeda išlaikyti norimą fizinę formą. Tai mums yra didelis pliusas, todėl turime neišsijungti ir pritaikyti „Šiauliams“ tokį pat fiziškumą ypač arti krepšio, kokį patys gauname Europoje. Tai padarius, galime tikėtis sėkmės rungtynėse.

Dvikova „Avia Solutions Group“ arenoje tarp „Wolves“ ir „Šiaulių“ įvyks sekmadienį, lapkričio 18 d., 17.00 val.