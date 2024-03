Rungtynėms su „Virtus“ žalgiriečiai rinksis specialias aprangas – minės gražią progą

Ta proga, gražų jubiliejų minėsiantys „Žalgirio“ krepšininkai rungtyniaus su specialiomis aprangomis, įkvėptomis būtent 1999-ųjų metų marškinėlių dizaino.

Rungtynių dieną riboto leidimo „Žalgirio“ marškinėliai pasirodys Žalgirisshop.lt parduotuvėse, o išskirtinę teisę pirmieji įsigyti marškinėlius nuo kovo 15 d. turės Klubo nariai ir metiniai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai.

„Jau teko pasimatuoti aprangą, su kuria žaisime rungtynėse su „Virtus“. Naujos aprangos – visada įdomu. Džiaugiuosi, kad turėsime progą rungtyniauti su išskirtinėmis šventinėmis aprangomis ir taip galėsime prisiliesti prie 1999 m. laimėjimo. Tos finalo rungtynės yra vienas pirmųjų mano atmintyje išlikusių krepšinio atsiminimų“, – sakė Kauno „Žalgirio“ kapitonas Edgaras Ulanovas.

Eurolygos čempionų paminėjimo šventei rungtynės su „Virtus“ komanda pasirinktos neatsitikinai. Būtent su šiuo klubu, tuo metu naudojusiu „Kinder“ pavadinimą, „Žalgiris“ susitiko 1999 m. Miunchene vykusio finalo ketverto finaliniame mače.

Eurolygos 25 metų jubiliejui skirtos aprangos (5 nuotr.) Edgaras Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus) Edgaras Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus) Edgaras Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus) +1 Edgaras Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus) Edgaras Ulanovas (nuotr. Fotodiena.lt/Roko Lukoševičiaus)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Eurolygos 25 metų jubiliejui skirtos aprangos

Tame sezone Bolonijos „Kinder“ gynė Eurolygos čempionų titulą ir buvo laikoma finalo favorite prieš Eurolygoje debiutuojančią komandą iš Kauno. Visgi žalgiriečiai prie tokio vertinimo jau buvo įpratę ir finalo rungtynėse 82:74 įveikė varžovus iš Italijos.

Eurolygos rungtynės, į kurias dar yra likę bilietų, į Kauną sugrįš po 3 savaičių pertraukos, nes 28-ojo ir 29-ojo turų rungtynes žalgiriečiai žais išvykose.

„Žalgirio“ arenoje susirinkusių žiūrovų taip pat lauks ir išskirtinis komandos pristatymas bei Eurolygos čempionų taurės ekspozicija, o rungtynes su „Virtus“ iš arenos tribūnų stebės ir čempioniškos 1999 m. komandos nariai.

Be to, per rungtynių didžiąją pertrauką specialų pasirodymą atliks vienas žymiausių šių dienų Lietuvos repo atlikėjų – Proflame.

„Žalgirio“ arenos durys į Eurolygos 30-ojo turo rungtynes atsivers nuo 18.00 val., o rungtynių ginčo kamuolys bus išmestas 20.00 val.