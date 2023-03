Ronaldo tapo daugiausiai rungtynių už nacionalinę rinktinę sužaidusiu futbolininku pasaulyje

C. Ronaldo užfiksavo 197-ą pasirodymą už Portugalijos rinktinę, kai ketvirtadienį startinėje sudėtyje pradėjo „Euro 2024“ atrankos rungtynes prieš Lichtenšteiną bei aplenkė Kuveito legendą Baderą Al-Mutawa, kuriam anksčiau priklausė 196 sužaistų rungtynių rekordas.

„Rekordai yra mano motyvacija“, – dieną prieš šias rungtynes sakė C. Ronaldo. „Noriu tapti daugiausiai kartų istorijoje sužaidusiu žaidėju nacionalinėje rinktinėje. Tuo didžiuočiausi. Visgi viskas tuo nesibaigia ir aš vis dar noriu būti kviečiamas į ją labai dažnai“.

Cristiano Ronaldo becomes the most-capped men's international player in history (197) 🇵🇹🐐 pic.twitter.com/19BGq5ePXS