Ronaldo per 15 minučių pelnė tris įvarčius, „Al Nassr“ nugalėjo „Al Kholood“

Rezultatui esant lygiam 2:2, C. Ronaldo antrajame kėlinyje per 15 minučių pelnė tris įvarčius ir svariai prisidėjo prie iškovotos pergalės. Portugalas ir toliau sparčiai artėja prie 1000 įvarčių ribos, jau yra pasižymėjęs 985 kartus.
„Puiki pergalė, puikus komandos pasirodymas. Džiaugiuosi galėjęs padėti pelnytu „hat-tricku“, – socialiniuose tinkluose po rungtynių rašė C. Ronaldo.
Julieno Domingueso tikslus smūgis rungtynių pradžioje išvedė „Al Kholood“ į priekį, tačiau netrukus tiksliais smūgiais atsakė Angelo ir Sadio Mane bei „Al Nassr“ persvėrė rezultatą 2:1. Visgi pirmojo kėlinio pabaigoje Antoine‘as Essomba vėl atstatė pusiausvyrą 2:2. Vėliau susitikimo eigą išsprendė tris kartus iš eilės pasižymėjęs portugalas.
C. Ronaldo per savo karjerą jau yra pelnęs 67 „hat-trickus“ (44 – su Madrido „Real“, 10 – su Portugalijos rinktine, 7 – su „Al Nassr“, 3 – su „Manchester United“ ir 3 – su Turino „Juventus“).
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