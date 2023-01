Ronaldo ir Messi akistata: portugalas mušė daugiau, bet laimėjo PSG žvaigždynas

Vis dėlto stipresnė susitikime pasirodė L.Messi atstovaujama Paryžiaus „Saint-Germain“ ekipa, kuri itin rezultatyviame draugiškame mače 5:4 įveikė Saudo Arabijos lygos žvaigžde su C. Ronaldo priešaky.

Jau 3-iąją minutę L.Messi sulaukė puikaus Neymaro perdavimo ir išvedė PSG į priekį 1:0.

Bet 34-ąją minutę C. Ronaldo rezultatą išlygino iš 11 m baudinio. Iškart įvarčiu atsakė ir PSG, tačiau čia pat C. Ronaldo dar sykį išlygino rezultatą (2:2).

Tiesa, PSG dar pirmajame kėlinyje liko žaisti mažumoje, nes 39-ąją minutę prieš savo raudoną kortelę išvydo gynėjas Juanas Bernatas.

53-ąją minutę PSG vėl išsiveržė į priekį, kai Kylianas Mbappe sutraukė prie savęs varžovų gynybą ir atliko perdavimą Sergio Ramosui, kuris neklydo ir pelnė įvartį.

Netrukus rezultatas tapo 3:3, bet galiausiai PSG įrodė savo pranašumą, kai K.Mbappe pelnė įvartį nuo 11 m žymos, o 78-ąją minutę PSG persvarą iki dviejų padidino Hugo Ekitike (5:3).

Saudo Arabijos komandoje pasižymėjo dar pasižymėjo Talisca, bet galutinę pergalę šventė PSG (5:4).

The four most-followed football players on Instagram playing in the same match 📈



Cristiano Ronaldo - 536M

Lionel Messi - 421M

Neymar Jr. - 201M

Kylian Mbappe - 95M pic.twitter.com/q0AyF7kzSr