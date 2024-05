Romoje atskriejęs buteliukas sužeidė Novaką Džokovičių: paaiškėjo, kas dėl to kaltas

Geriausias pasaulio tenisininkas 6:3, 6:1 nugalėjo prancūzą Corentiną Moutet (ATP-83). Po pergalės N.Djokovičius vienam iš sirgalių norėjo duoti autografą, kai kitas fanas sviedė butelį, kuriuo pataikė serbui į galvą.

Oh my god Djokovic got hit by a bottle while leaving the court in Rome.



Hoping all is good! pic.twitter.com/YAQPySrukI — José Morgado (@josemorgado) May 10, 2024

N.Djokovičius iš karto parkrito ir susiėmė už galvos, o jį užstojo apsaugos darbuotojai. Vėliau serbas su kitų pagalba nuėjo iki rūbinės. Vieni šaltiniai skelbia, kad N.Djokovičiui buvo pralietas kraujas, kiti praneša apie iššokusį guzą.

Buteliukas kliudė netyčia

Iš pasklidusio vaizdo įrašo galėjo susidaryti įspūdis, kad vienas iš fanų tyčia sviedė butelį, tačiau po kiek laiko pasirodęs kitas vaizdo įrašas parodė, kad visa tai tebuvo nelaimingas atsitikimas. Vienas iš sirgalių, laukęs N.Djokovičiaus autografo, žemai pasilenkė ir tada iš jo kuprinės iškrito butelis, kliudęs serbo galvą.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS May 10, 2024

„Dėkoju visiems už rūpestį. Tai buvo nelaimingas atsitikimas. Man viskas gerai. Aš dabar ilsiuosi viešbutyje ir šaldau galvą. Pasimatysime sekmadienį“, – tęsti turnyrą pažadėjo N.Djokovičius.

Pralaimėjo vienas turnyro favoritų C. Ruudas

Staigmeną pateikė kitas serbas Miomiras Kecmanovičius (ATP-58), 0:6, 6:4, 6:4 nugalėjęs norvegą Casperą Ruudą (ATP-7). Serbas nepalūžo net ir po „sausai“ pralaimėto pirmojo seto. Antrajame ir trečiajame setuose serbas nė karto neleido C.Ruudui perimti iniciatyvos.

Tolyn žengė ir amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-13), 6:3, 6:4 įveikęs italą Fabio Fognini (ATP-92).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Romoje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 7,877 mln. eurų.