A lygos turas žada intrigų: „Žalgiris“ ir „Panevėžys“ sieks revanšo

„TOPsport A lygos“ 13-ajame ture savaitgalį bus sužaistos penkerios 13-ojo turo rungtynės.

Alytaus DFK „Dainava“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“. Gegužės 11 dieną, 15 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:0.

Čempionato debiutantai turi progą turnyro lentelėje pasivyti alytiškius.

„Dainava“ yra vienintelė per pastarąsias penkerias rungtynes neiškovojusi nė vienos pergalės. Šios atkarpos metu Sergejaus Kuznecovo kariauna savo sąskaitą papildė vos vienu tašku ir rikiuojasi septinta. Tiesa, reikalingas laimėjimas leistų pakilti ne viena pozicija turnyro lentelėje. Savaitės pradžioje dzūkai buvo eliminuoti ir iš „FPRO LFF taurės“, tad komanda yra gana ryškioje duobėje, maža to, artimiausiame mače negalės žaisti diskvalifikuotas vidurio gynėjas Maksymas Maksymenka.

„TransINVEST“ klubo vyr. treneris Donatas Vencevičius į savo gimtąjį miestą sugrįš gana neblogos nuotaikos. Vilniaus rajono atstovai gražiu stiliumi nutraukė netrumpą ruožą be pergalių, be to, turėjo daugiau poilsio, nes rungtynes „FPRO LFF taurės“ sužaidė dar gegužės 3 dieną. Praėjusioje akistatoje su „Kauno Žalgiriu“ dar nežaidė Ričardas Šveikauskas, taip pat – Artūras Žulpa bei Gustas Jarusevičius. Susitikimą dėl diskvalifikacijų praleis Linas Pilibaitis bei Deividas Malžinskas.

Marijampolės „Sūduva“ – Telšių „Džiugas“. Gegužės 11 dieną, 17 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

Nukraujavę marijampoliečiai priims 2-oje vietoje įsitaisius telšiškius.

„Sūduva“ pastarosiomis savaitėmis retai skina pergales, tačiau tam yra objektyvios priežastys. Vis dėlto net ir grumdamasi su grandais Dovydo Lastausko kariauna kartais nelikdavo „sausa“. Antrame rate kurį laiką marijampoliečiai žais su tiesioginiais konkurentais, tarp kurių čempionato starte pavyko įveikti tik „TransINVEST“ ekipą. Mače Kretingoje „FPRO LFF taurėje“ į rikiuotę negrįžo nė vienas žaidėjas, ant žaliosios vejos netgi nepasirodė Linas Zingertas bei Ivanas Zotko.

„Džiugas“ yra geriausiai namuose žaidžiantis klubas, tačiau svečiuose per pastaruosius du mačus buvo patirti pralaimėjimai praleidžiant po 3 įvarčius. Vyr. treneris Andrius Lipskis patausojo Luką Ankudinovą bei Christianą Bella, į rikiuotę po beveik mėnesio pertraukos sugrįžo Emilis Gasiūnas. Komandos tarpusavio rungtynėse dažnai žaidžia lygiosiomis, įdomu tai, kad džiugiečiai per ankstesnius tris sezonus nė karto nenugalėjo svečiuose. Žemaitijos ekipa turės rungtyniauti be diskvalifikuoto gynėjo Džiugo Aleksos.

Gargždų „Banga“ – „Panevėžys“. Gegužės 11 dieną, 19 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0.

Vieną revanšą pasiekę panevėžiečiai dėl antrojo varžysis Gargžduose.

Po praėjusio turo „Banga“ tapo blogiausiai namuose žaidžianti komanda – per penkerias rungtynes iškovoti tik 2 taškai. Nepralaimėtų dvikovų seriją šiemet iki aštuonių svečiuose pavyko pratęsti „FPRO LFF taurėje“ – dramatišku stiliumi po pratęsimo buvo nugalėti Vilniaus „Riteriai“. Davido Afonso kariauna savo sirgalių akivaizdoje per pastaruosius tris mačus nepelnė įvarčio, tačiau po gerų išvykų į sostinę yra įsibėgėjęs brazilas Cesinha, jam čempionai turės skirti nemenką dėmesį.

„Panevėžys“ nutraukė ilgą nelaimėtų susitikimų seriją, bet vos su dviem pergalėmis yra prasčiausias pagal šį statistinį komponentą. Nedėkingi burtai „FPRO LFF taurėje“ virto dar vienu pralaimėjimu šešioliktfinalyje – šį sykį Vilniaus „Žalgiriui“. Pozityvu tose rezultatu 1:2 pralaimėtose rungtynėse tapo pirmasis kartvelo Nika Kačarava įvartis, be to, savo akcijas pasikėlė panevėžietis Nojus Lukšys. Ant atsarginių žaidėjų suolo buvo kapitonas Linas Klimavičius, tad galbūt vidurio gynėją pamatysime sugrįžusį po traumos.

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus „Žalgiris“. Gegužės 12 dieną, 16 val. Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centras. Ankstesnės rungtynės: 3:1.

Sekmadienį akis į akį stos dvi rezultatyviausios čempionato ekipos.

„Hegelmann“ futbolininkai šiemet pasižymi tuo, jog kiekvieno prastesnio mačo mobilizuojasi – tai leidžia su 19 taškų rikiuotis 3-ioje vietoje. Pirmadienį mėlynai balti savo žygį pratęsė ir kitame fronte: pagaliau apie save priminus Michaelui Thuique, buvo įveikta „Dainava“. Nuo šiol svečius Kauno rajono klubas priims Prezidento Valdo Adamkaus VDU sporto centre, bet sekmadienį žais kiek nukraujavęs – dėl diskvalifikacijos nepasirodys saugas Denisas Bošnjakas. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, „Hegelmann“ ekipa gali sugrįžti į 2-ąją vietą.

Nepaisant dviejų lygiųjų iš eilės, žalgiriečiai ir toliau dominuoja turnyro lentelėje. Sekmadienio akistatą Vladimiro Čebruino treniruojami futbolininkai pasitiks kiek kitokiomis nuotaikomis šiemet – tai vis dar yra vienintelis varžovas, prieš kurį bus siekiama revanšo. Įdomu tai, kad „Hegelmann“ namų mačuose šiemet yra įveikęs tik čempioną „Panevėžį“. Vis dėlto svečiai turės verstis be svarbaus žaidėjo – vidurio gynėjo Younno Zahary, jį turėtų pakeisti ukrainietis Myroslavas Mazuras.

„Kauno Žalgiris“ – FA „Šiauliai“. Gegužės 12 dieną, 18.25 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

Rungtynes iš Dariaus ir Girėno stadiono tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.

„Kauno Žalgiris“ yra antra daugiausiai čempionate pralaimėjimų patyrusi ekipa – net šešis. Tiesa, gana dažnai skinamos pergalės leidžia su 16 taškų žengti ketvirtam. „TOPsport A lygoje“ žalgiriečiai buvo skaudžiai nuslopinti Širvintose, tačiau kitame svarbiame fronte įveikė „Garliavą“, o įvarčių sąskaitą pavyko atsidaryti ir Filipui Dangubičiui. Kauniečiai sieks revanšo, bet prognozuoti susitikimo baigtį labai sudėtinga – tą rodo ir statistika namuose, kuri įprasminta keturiomis pergalėmis bei tiek pat pralaimėjimų.

Savo ruožtu šiauliečiai rečiau pralaimi, bet nė sykio nėra iškovoję bent dviejų pergalių iš eilės. Komandos sudėtis dar yra gerokai nukraujavusi – nežaidžia Eligijus Jankauskas, Deividas Šešplaukis, Martynas Dapkus, Vytas Gašpuitis, Augustinas Klimavičius ar Mantas Kuklys. Galbūt kažkuris iš šių žaidėjų sugrįš į rikiuotę, tačiau komanda gali daugiau tikėtis iš Naurio Petkevičiaus – puolėjas siuntė kamuolį į savo buvusios ekipos vartus „TOPsport A lygoje“ bei išsiskyrė „hetriku“ Tauragėje eliminuojant „Taurą“ iš taurės kovų.