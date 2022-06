„Roland Garros“ finale kausis Nadalis ir savo šalies teniso istoriją kuriantis norvegas

Pirmajame sete C.Ruudas greitai susikūrė du „break pointus“, tačiau jų nerealizavo. M.Čiličius tuo pasinaudojo, septintajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir perėmė iniciatyvą. Aštuntajame geime veteranas atlaikė dar vieną „break pointą“, o devintajame geime laimėjęs varžovo padavimų seriją įtvirtino pergalę sete.

Antrajame sete norvegas vėl anksti susikūrė du „break pointus“. Šį kartą norvegas savo progų nepaleido vėjais ir pirmą kartą atitrūko nuo M.Čiličiaus. Kroatas iš karto mėgino atsitiesti, tačiau ketvirtajame geime nerealizavo „break pointo“. Dešimtajame geime C.Ruudo vos nepalaužė įtampa. Norvegas savo padavimų metu atsiliko net 0:40, bet įspūdingai išsigelbėjo, neleisdamas varžovui išlyginti rezultato.

Norvegas labai užtikrintai pradėjo trečiąjį setą, kai susikrovė net 4 geimų pranašumą (4:0). Tuomet C.Ruudas sau leido kiek atsipalaiduoti ir turėjo pavargti seto pabaigoje. M.Čiličius šeštajame ir aštuntajame geimuose kūrėsi „break pointus“, bet norvegas atsilaikė.

Ketvirtajame sete norvegas vėl anksti laimėjo dvi varžovo padavimų serijas. Šį sykį M.Čiličius jau neturėjo net minčių apie atsitiesimą. Jis „break pointų“ nesusikūrė ir pripažino jaunesnio varžovo pranašumą.

C.Ruudas šią savaitę sukūrė Norvegijos teniso istoriją. Vien patekdamas į ketvirtfinalį jis tapo pirmuoju taip toli nukeliavusiu norvegu vyrų vienetų varžybose. Vėliau jis dar du kartus pagerino ką tik pasiektą rekordą.

Finale C.Ruudo lauks geriausias visų laikų „Roland Garros“ žaidėjas ispanas Rafaelis Nadalis (ATP-5). Tenisininkai kovos dėl 2000 ATP vienetų reitingo taškų ir 2,2 mln. eurų. Pralaimėtojas gaus 1200 ATP vienetų reitingo taškų bei 1,1 mln. eurų.

Maiden Slam final mood 😃@CasperRuud98 becomes the first Norwegian man in history to reach a Grand Slam #RolandGarros pic.twitter.com/ShQEPIOwFh