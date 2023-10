Roko Giedraičio atstovaujamas „Crvena Zvezda“ klubas atsisveikino su Duško Ivanovičiumi

„Šia proga klubas nori dar kartą padėkoti Duško Ivanovičiui už viską, ką kartu nuveikėme praėjusį laikotarpį, įdėtą didžiulį darbą ir pastangas, už tai, kaip jis atstovavo klubui kaip pirmosios komandos treneris, ir linki jam daug sveikatos ir sėkmės ateinančiu laikotarpiu bei nauju profesiniu iššūkiu“, – rašė klubas.

Duško Ivanovičius komandą perėmė 2023-ųjų lapkritį ir su ekipa iškovojo du trofėjus.

.@kkcrvenazvezda have announced that they have parted ways with head coach Duško Ivanović pic.twitter.com/W62vmjYHuA