Rokas Lukošaitis. Siaubo žaidimai, kurie įrodys, ar jūsų nervai tikrai stiprūs

„Resident Evil“

Sąrašo viršūnėje – „Resident Evil“. Ko gero, daugelis jūsų esate matę „Absoliutaus blogio“ filmus per televiziją, kuriuose pagrindinė veikėja, įkūnyta aktorės Millos Jovovich, kovoja su siaubą keliančiais zombiais po to, kai miestą ištinka „Raccoon City“ tragedija.

„Nors „Resident Evil“ žaidimų yra išties daug, didžioji jų dalis remiasi būtent pirmųjų filmų idėja – slaptoje laboratorijoje ištrūkęs mirtinas virusas žmones paverčia zombiais. Pagrindinis žaidimo tikslas – tyrinėjant itin detalų ir įspūdingai sukurtą postapokaliptinį pasaulį, vykdyti įvairias užduotis, siekiant išgelbėti miestą, o gal net ir visą pasaulį nuo tolimesnių tragedijų.

Asmeniškai, visada tobulu „Resident Evil“ žaidimu laikiau ir laikysiu „Resident Evil 4 Remake“. Nors klasikinę 2005-ųjų „Resident Evil 4“ versiją esu peržaidęs kone penkiolika kartų, 2023 metais pasirodžiusi nauja šio žaidimo versija, mano nuomone, išlaikė originalaus žaidimo siužeto liniją ir nuotaiką.

Tiesa, „Resident Evil 2“ ir „Resident Evil 3“ taip pat yra puikios, o tiems, kurie nori dar intensyvesnės patirties iš pirmojo asmens perspektyvos, vertėtų išbandyti „Resident Evil 7: Biohazard“ ir „Resident Evil Village“.

„Amnesia“

Keliamės prie kiek rimtesnių siaubo žaidimų, kuriuose jūsų streso ir baimės lygis turėtų gerokai išaugti – nors, tiesą sakant, tai dar toli gražu ne baisiausias žaidimas šiame sąraše.

Žaidimų serija „Amnesia“ savo nuotykį pradėjo dar 2010-aisiais, kuomet buvo išleistas ikoniškasi „Amnesia: The Dark Descent“. Tai tamsus, niūrus ir siaubą keliantis pasaulis, kuriame jūs – pagrindinis žaidimo veikėjas – turite išnarplioti vietos paslaptis, rinkti užuominas ir surasti kelią išėjimui. Skamba ganėtinai paprastai, tačiau vienintelis jūsų pagalbininkas – žibalinė lempa, kuria pasišviesite kelyje. Jokių ginklų ar priemonių apsiginti nuo jus persekiojančių būtybių neturėsite. Ir būtent čia prasideda tikrasis įdomumas. Geriausiais draugais taps tamsa, spintos ir bet kokios kitos vietos, kur galėsite pasislėpti nuo pavojų.

Be jau minėto „Amnesia: The Dark Descent“, yra ir „Amnesia: Justine“, „Amnesia: A Machine for Pigs“ „Amnesia: Rebirth“ ir „Amnesia: The Bunker“.

„Phasmophobia“

Prieš pereinant prie, mano nuomone, pačio baisiausio siaubo žaidimo šiame sąraše – mažas bonusas. Tai žaidimas, kurio toli gražu negalėčiau vadinti geriausiu, bet jis tikrai yra vienas tų, kuris ne tik baisus, bet ir yra smagus, o ypač žaidžiant su draugų kompanija.

Kalbu apie galbūt ne visiems žinomą žaidimą „Phasmophobia“. Šį žaidimą galite žaisti vienas arba kartu su dar trimis draugais. Jūs esate tarsi „vaiduoklių medžiotojas“ – žmogus, teikiantis dvasių identifikavimo paslaugą.

Atvykę į paskirtą lokaciją turėsite surasti, kurioje pastato vietoje „apsigyveno“ paranormali būtybė, naudodamiesi įvairiais įrankiais: nuo ultravioletinę šviesą skleidžiančių lempų iki judesio daviklių ir kitų sensorių. Tikslas – identifikuoti būtybę ir sėkmingai evakuotis iš apsėsto pastato.

Žinoma, kol jūs aiškinsites, kas apsėdo pastatą, būtybės jus medžios. Įdomiausia tai, kad žaidime „Phasmophobia“ yra net 24 skirtingos paranormalių būtybių rūšys ir kiekviena jų pasižymi skirtingais medžioklės būdais.

„Outlast“

Pabaigai, tarsi vyšnaitė ant torto – žaidimų serija „Outlast“. Prisipažinsiu, kaip šio straipsnio autorius – taip ir nesugebėjau pabaigti nė vieno „Outlast“ žaidimo. Jie man tiesiog buvo per daug intensyvūs.

Pirmasis „Outlast“ pasirodė dar 2013-aisiais, o antroji dalis – 2017 metais. Žaidime jūs esate žurnalistas, kuris nori aplankyti ir ištyrinėti apleistą, kalnuose esančią psichiatrijos ligoninę. Šio žaidimo unikali detalė, jog viskas vyksta pirmojo asmens perspektyva, kur vaizda galima matyti įprastai per veikėjo akis, arba per vaizdo kamerą, kurią turi žurnalistas. Skirtumas tas, kad plika akimi tamsiose vietose matysite labai sunkiai, o per kamerą – kur kas geriau. Tačiau patikėkite mano žodžiais: kartais nuoširdžiai norėsite nematyti to, ką išvysite per vaizdo kameros objektyvą.

Trumpai tariant – siūlau šį žaidimą išbandyti patiems, tačiau perspėju: gali prireikti pasikeisti apatinius. Ir galbūt ne vieną kartą.

Siaubo žaidimų yra daugybė, tačiau toli gražu ne visi iš jų palieka ilgalaikį įspūdį ar įsirėžia į atmintį. Verta paminėti, kad šio žanro žaidimų yra mažai – dažniausiai dėl to, kad jie nėra itin pelningi. Juos žaidžia mažesnė auditorija, o kodėl – tikriausiai daug aiškinti ir nereikia. Tačiau aukščiau paminėti keli – būtų gera pradžia jums, žengiant žingsnį į šį šiurpų siaubo žaidimų pasaulį.

O jei norite dar daugiau įžvalgų, nuomonių ir žaidimų rekomendacijų – kviečiu taip pat žiūrėti tinklalaidę „Žaidimų Balsas“. Ten kalbame ne tik apie siaubą, bet ir apie viską, kas aktualu žaidimų pasaulyje.