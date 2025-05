„Rockets“ išlygino serijos rezultatą: „Warriors“ lemiamai dvikovai keliasi į Hiustoną

Teksaso valstijos ekipa svečiuose 115:107 (25:21, 28:27, 33:36, 29:23) nugalėjo San Fransisko „Golden State Warriors“ krepšininkus.

Serijos iki keturių pergalių rezultatas tapo lygus 3-3.

Priminsime, kad „Warriors“ ekipa serijoje pirmavo 3-1, tačiau pralaimėjo du paskutinius mačus ir serijos vis dar neužbaigė.

Antrajame kėlinyje atkarpa 7-0 svečiams pirmą kartą rungtynėse padėjo įgyti dviženklę persvarą (35:46). Nepaisant to, aikštės šeimininkai iškart atsakė išlygindami rezultatą (46:46).

Rungtynėse lūžis įvyko ketvirtajame kėlinyje. Hiustono krepšininkai čia pelnė net 12 taškų iš eilės ir atsiplėšė 17 taškų skirtumu (89:106).

Po tokio smūgio San Fransisko klubas dar stengėsi kautis, tačiau deficitą pavyko sumažinti tik iki 8 taškų ir teko pralaimėti susitikimą – 107:115.

Mače nešvariais darbeliais ir vėl pasižymėjo Draymondas Greenas. Negalėdamas išvengti Jaleno Greeno, puolėjas smogė jam ranka į veidą. Krepšininkas buvo nubaustas pirmo laipsnio nesportine pražanga.

Verta paminėti, kad praktiškai visas rungtynes „Warriors“ klubas vijosi varžovus, o penkis kartus minimaliu atstumu pirmavo tik pirmajame kėlinyje.

Septintasis serijos mačas bus žaidžiamas sekmadienį. Rungtynių nugalėtojas kitame etape susitiks su Minesotos „Timberwolves“ klubu.

„Rockets“: Fredas VanVleetas 29 (1/4 dvit., 6/9 trit., 9/9 baud., 8 atk. kam., 8 rez. perd.), Alperenas Sengunas 21 (14 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Stevenas Adamsas 17 (3 blk.), Amenas Thompsonas 14 (7 atk. kam., 3 per. kam.), Jalenas Greenas 12 (1/6 trit.), Tari Easonas (4 per. kam.) ir Jabari Smithas Jr. po 8.

„Warriors“: Stehenas Curry 29 (3/7 dvit., 6/16 trit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 5 kld.), Jimmy Butleris 27 (1/6 trit., 12/14 baud., 9 atk. kam., 8 rez. perd.), Mosesas Moody 13 (3/5 trit.), Brandinas Podziemski 10 (7 atk. kam.), Draymondas Greenas 8 (7 rez. perd., 3 blk.), Patas Spenceris 6.