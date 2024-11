Roberto Vėževičiaus atsisveikinimas su profesionaliu futbolu: „Ašaros kaupiasi akyse“

„Šiandien mano nuostabios kelionės pabaiga. Traukinys pasiekė paskutinę stotelę. Kažkaip atrodo, buvau save paruošęs šiai dienai, bet ryte prabudus, ašaros pačios kaupiasi akyse. Atrodo, kad su šiandiena kažkas atims iš manęs mano pirmąją meilę ir viso gyvenimo tikslą.

O tikslų buvo visokių: uždirbti pinigus iš futbolo (pavyko), išvažiuoti į užsienį, pažaisti (pavyko), papulti į Lietuvos rinktinę (nepavyko), mėgautis geriausiu darbu kiekvieną dieną (pavyko), sukurti šeimą (pavyko), turėti du vaikus (pavyko), gyventi name pavyko ir t.t. Galėčiau vardint ir vardint. Bet žinau viena, kad be futbolo viso to nebūčiau pasiekęs, kuris, turbūt, man davė daugiau nei aš jam – discipliną, pagarbą, džiaugsmą, įtampą, adrenaliną, gerus ir blogus pavyzdžius taip paruošdamas gyvenimui.

Visiems jauniems žaidėjams noriu priminti – jūs dirbate geriausią darbą pasaulyje, tad džiaukitės kiekviena akimirka. O buvusiems ir esamiems kolegoms – ačiū už kovą ir pagarbą“, – asmeninėje facebook paskyroje rašė R.Vėževičius.

2004 metais A lygoje debiutavęs tuomet aštuoniolikos R.Vėževičius per 21 sezoną sužaidė 469-ias rungtynes. Robertas „Bangos“ garbę gynė 5 sezonus, per kuriuos sužaidė 130 rungtynių, pelnė 21 įvartį ir padėjo iškovoti pirmajį klubo trofėjų.