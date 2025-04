Rezultatyvus Walkeris susierzino: pastūmė varžovą ir sukėlė konfliktą

Lonnie Walkeris nugalėtojų gretose buvo vienas rezultatyviausių.

Jis per 28 minutes įmetė 24 taškus (4/6 dvit., 3/11 trit., 7/8 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį, bet prarado 3 kamuolius ir tiek pat kartų prasižengė.

Tiesa, rungtynių eigoje jis pastūmė aktyviai gynyboje žaidusį Kyshawną George'ą ir užsidirbo nesportinę pražangą. Po šio epizodo kilo nedidelis abiejų komandų konfliktas.

Kyshawn George just locked up Lonnie Walker so bad that Walker shoved him to the ground out of frustration.



Walker received a Flagrant 1. pic.twitter.com/fzC5ABmxo7

