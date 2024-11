Rezultatyvus Domantas Sabonis prakirto antakį buvusiam žalgiriečiui

„Kings“ tai buvo jau ketvirtas pralaimėjimas iš eilės.

Lietuvis per 35 žaidimo minutes pelnė 21 tašką (6/9 dvit., 1/3 trit., 6/8 baud.), atkovojo 10 atšokusių kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius, blokavo metimą, bet pažeidė taisykles 5 kartus bei padarė 4 klaidas.

Per pirmąją mačo pusę nei viena komanda neturėjo didesnio nei šešių taškų pranašumo, bet antroje dvikovos dalyje „Thunder“ pabėgo į priekį ir pradėjo triuškinti varžovus

Beje, įpusėjus trečiajam kėliniui viename iš epizodų kovojant dėl kamuolio D. Sabonis ranka netyčia pataikė į buvusio žalgiriečio Isaiah Hartensteino veidą. Po šio epizodo vokiečiui buvo prakirstas antakis ir pasipylė kraujas.

Domas Sabonis pokes Isaiah Hartenstein in the eye so bad that blood runs down Hartenstein's face, as Hartenstein asks why there was not a foul, the Kings' DJ decides to play "Bleeding Love" by Leona Lewis. How does someone dream that up in the moment?🤣🤣pic.twitter.com/IHnlgwu5ip