Rezultatu 3:0 negalėjęs patikėti Lukošiūnas iškeikė ringo teisėją, kalbėjo apie smūgius į pakaušį, susitrenkimą galvomis ir absurdišką rezultatą

Tuo tarpu N. Lukošiūnas dėl trečiosios vietos turėtų susikauti su H. Vikšraičiui pralaimėjusiu M. Stebuliausku.

Nors teisėjai R. Avlasevičiaus pergalę matė visuose raunduose, tačiau N. Lukošiūnas po teisėjų sprendimo išreiškė nepasitenkinimą tuo, jog jis nelaimėjo nei vieno raundo, o jo brolis Herkus Lukošiūnas teigė, kad turėtų įvykti revanšas.

Po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje N. Lukošiūnas vis dar buvo itin užsivedęs, negailėjo kritikos teisėjui Robertai Šiuškai, kalbėjo apie nelegalius smūgius į pakaušį bei susikirtimą galvomis.

N. Lukošiūnas ne kartą pabrėžė, kad nesijaučia pralaimėjas „sausu“ rezultatu ir teigė, kad trečiajame raunde po R. Avlasevičiaus smūgio keliu nokdaunas neturėjo būti skaičiuojamas.

„Žinot, pačiam po kovos vertinti kažką labai sunku, bet pirmą pusę, pirmą, antrą raundą, aš visiškai nesijaučiau, kad pralaiminėju. Jaučiau, kad apylygiai labai, bet kas kur kaip tiksliau laimi, buvo neaišku, bet tikrai nesijaučiau kad pralaiminėju.

Pirmas dalykas – ką tas teisėjas ten veikia tam ringe? Koks jo vardas? Robertas Šiuška? Ką jisai veikia tam ringe? Jam eit teisėjaut, nežinau, į SWAT turnyrus ar kažkur. Aš nežinau, kur jam teisėjaut. Man trenkė tris kartus į pakaušį – bum, bum, bum – aš paleidžiu ketvirtą, nes teisėjas nestabdo ir leidžia daužyt per pakaušį. Aš paleidžiu tą ketvirtą, jis mane nustumia: „A, girdi, atimsiu tašką, jeigu dar kart padarysi.“ Jis nekovoja – kovoju tai aš. O jisai matomai jaučia kažkokią nuoskaudą, kažkokį pyktį ant manęs. Aš įtariu, dėl ko. Ir jisai provokuoja mane visą kovą, nesąmones visokias daro.

Susitrenkėme su galvomis, tai jis vėl ten kažką nustumia ir sako: „Žiūrėk, dar kartą grįšim mediką – nutrauksiu kovą.“ Jisai mane pradėjo realiai blaškyt, kad aš tik išsigąsčiau. Gerai, kad medikas normalus, kur tepa vazeliną, sakau kad uždėtų to plastilino normaliai, kad nebėgtų tas kraujas stipriai. Nes aš jau išsigandau, gal nutrauks kovą per lempą kažkokią. Čia lempa yra. Čia yra niekas – mes galvom susidūrėm. Užšokęs būčiau ant blyno gero, ant kažko, suprantu, ant kelio… Susidūrėm galvomis. Nu, jau kiek tokių kartų būna.

Dar kart sako: „Grįšim pas mediką – nutrauksiu kovą.“ Mes antrą kart grįžtam, aš galvojau – jis nutrauks man kovą. Medikas sako: „Nejuokauk, viskas gerai, adrenaliną užtepsiu, sustos tas kraujas.“

Toks blaškė visą tą kovą, nesąmonė šnekėjo tas teisėjas… Aš jo nekaltinu.

Išėjau po kovos, visi patenkinti – gera ta kova buvo. Raimis nugalės tą Vikšraitį, jeigu jie ten iš tikro kovos.

Bet, žiūrėkite – 3:0? Kaip atrodė?“, – ilgą monologą užbaigė N. Lukošiūnas.

„Neteisėjai mes, labai lygi kova“, – atsakė UTMA komentatorius Tautvydas Kubilius .

N. Lukošiūnas atskleidė, kad į šią kovą ėjo vis dar pilnai nesugijus rankai ir pabrėžė, kad teisėjas R. Šiuška jo kovose daugiau nebeteisejaus.

„Tai jau pasakot – ne 3:0. Man asmeniškai ne 3:0. Aš tikrai jaučiau. Brolis mano, Danyla, visi geri kovotojai sako: „Seniuk, nu tikrai ne.“ Nu, sako, kova – bomba, uoga. Uždarėm renginį gražiai.

Man realiai užtenka to. Žinai, aš ruošiausi belekiek laiko šitai kovai. Praėjau pro labai rimtus sunkumus – traumos. Ir traumos buvo rimtos. Prieš bintuodamas ranką, anestezinio purškalo nusipirkau. Nes buvau pas daktarą, sako: „Nusipirk, užvyniok, užpuršk normaliai ant riešo, kad truputį aptirpdytų galbūt pajus per audinius.“ Nes man nėra ta ranka sugijus. Aš jau nenorėjau niekur trauktis.

Tai vienintelis dalykas, kuris buvo mano galvoje. Aš neatsimenu, kada taip gerai jaučiausi prieš varžybas. Visada eini – kažkoks jaudulys, kažkoks mandražas. Jo, šiandien sveikai jaudinausi, bet labai ir dirbau psichologiškai. Nerealiai gerai išsimiegojau. Atsistatymas – 95 % rodo. Žiauriai gerai išsimiegojau, valgiau tris kart. Buvo uogų uoga.

Tas laukimas kažkaip neprailgo. Žinojau, kad laukia žiauriai geras priešininkas. Jis – Lietuvoj numeris vienas. Ir pagal pasiekimus pažiūrėkit – kokius jis varžovus yra nugalėjęs. Raimondas – realiai geras priešininkas. Bet šiandien, ką aš jam parodžiau – tai aš jam parodžiau, kad labai, labai didelė konkurencija yra. Ir jis pats pasakė.

Tai nežinau, man biškį gaila, kad tas 3:0 – vienbalsiu teisėjų sprendimu – kovą laimėjo Raimondas. Mane čia jis sudaužė taip? Nu, nejutau, kad jis mane sudaužė. Tam pirmam raunde irgi kišau ten apatinių, šonių, lygtai ir užplaukė jis. Gal taip pasirodė, nežinau, gal dabar pažiūrėsiu kovą ir kitaip galvosiu. Bet aš ką sakau – žmones nesakys man: „Blemba, tu geresnis buvai, bet tu nebuvai geresnis.“

Ateina žmonės, sako: „Nebuvo 3:0.“ Kiti sako išvis, kad ten turėjai laimėt. Nu, čia visada bus tų spekuliacijų, kad vienas turėjo laimėt. Visi turi savo favoritą. Gal aš ir gavau tą kovą. Ne tame esmė. Esmė, kad tikrai negavau sausai. Tai čia faktas. Ir dėl to man truputį pikta.

Nežinau, ką tas teisėjas. Šiuška... Man jis gyvenime nebeteisėjaus. Man jis net nėra teisėjas. Man jis – nekompetentingas. Jis su tom savo Muay Thai licencijom gali važiuot atgal į tuos Tailandus ir ten stovėt tarp tų „čiurkų“ ir ten jiems duot įspėjimus. Man jisai neteisėjaus. Jis – ne profesionalų teisėjas, jis mėgėjų lygio teisėjas. Jis – ne profesionalas“, – sakė N. Lukošiūnas.

N. Lukošiūnas teigė, kad labai nenorėjo kovoti su M. Stebuliausku ir troško ringe susitikti su H. Vikšraičiu.

„Aš nenorėjau su tuo Matu kovoti. Dar dabar prieš varžybas nuvariau pas jį į sparingus, atsisparingavome su juo smagiai, pasilupome. Bet aš jį pažįstu daug metų. Mes sportuojam nuo 2014 metų. Aišku, čia yra sportas ir reik suprasti, kad čia tuo momentu, kai tu eini kovot, draugystės baigėsi. Bet kaip aš norėjau to Vikšraičio. Atvirai sakau, taip norėjau aš to Vikšraičio. Ir Vikšraitis nėra geresnis už Raimondą. Pamatysit jūs. Nėra jis geresnis už tą Raimondą. Čia visi – „O, koks Vikšraitis toks ar anoks.“ Silpnai muša“, – kalbėjo N. Lukošiūnas.

N. Lukošiūnas teigė, kad jo stiliu su M. Stebuliausku yra panašus, tačiau jis nenorėjo apsikrauti būsima kova ir vėl nukreipė kalbą į 3:0 rezultatą.

„Žinokit, panašus mūsų stilius. Jeigu taip atkreiptum dėmesį – panašiai mušamės, panašiai boksuojamės. Gal stipriau aš mušu, Matas gerai kvėpuoja. Dabar net nelabai apsikraunu, iš tikrųjų. Nėra skirtumo. Bet nervas ima dėl to, kad tas 3:0… Šiandien tai neužmigsiu, apie tą 3:0 galvosiu. Pasižiūrėsiu tą kovą. Šiaip tai žiauriai nemėgstu savo kovų žiūrėt. Bet jeigu tas 3:0… Blogai tada“, – sakė N. Lukošiūnas.

N. Lukošiūnas aptarė ir emocijas „Švyturio“ arenoje ir teigė, kad jausmas prieš kovą buvo toks, kokio seniai nejautė.

„Šiaip žiauriai gerai. Ant tiek gerai buvau nusiteikęs… Neatsimenu, kada taip buvo. Išėjau – įskridau. Laisvas, greitas toks. Rankos laisvos. Nei kaustė mane, nei ten mane varžė kažkas, kaip būna – eini kovot ir kojytės pastingusios, ir rankytės, ir ta galva tokia nešviežia. Bet žiauriai gerai nusiteikiau. Jaučiausi kaip stoviu geram sparinge su geru priešininku. Taip jaučiausi.

Jūs nesat stovėję ringe. Aš jum dabar pabandysiu perteikti tą jausmą. Kai tu iššoki į ringą – pasigauni tokį keistumą. Tas keistumas net turi savo pavadinimą. Aš dabar nepasakysiu tiksliai, bet pradėjau labai domėtis, kaip jo nepasigaut, nes jis blaško. Ir tas keistumas toks – atrodo, tu muši, ir visi tavo judesiai atrodo labai blogi. Atrodo tu kaip nuogas, toks kaip nesaugus.

O dabar išėjau, viskas aišku. Geras priešininkas, davai daužomės. Viskas. Gaila nelaimėti. Gaila. Mes gi nekovojam vieni užsidarę kambaryje ir ten sau pergales kažkuriam dalinam.. Einam kovot – žmonės žiūri, jie po to laukia, palaiko. Bet kiek tų žinučių gavau, kad – „Geriausia kova per visą UTMA istoriją.“ Jautės, kad gera kova.

Sunku pralaimėti, bet koks tu kovotojas, jeigu tu nepriimi tų pralaimėjimų?“, – sakė N. Lukošiūnas.

Kovotojas taip pat norėjo aptarti situaciją, kai buvo skaičiuojamas nokdaunas po R. Avlasevičiaus smūgio keliu.

„Ir dar vienas dalykas dėl to nokdauno. Nebuvo jo, nebuvo. Kelis smigo į petį. Gal kažkiek kliudė barzdą. Jeigu man būtų nokdaunas, jūs galvojat, aš pakilčiau ten per dvi sekundes ar sekundę? Pašokau, aš rodau, kad nėra. Rico Verhoevenas kovojo kažkelintais metais su Gokhan Saki. Labai panaši situacija. Mušė, mušė, į barzdą lyg pataikė, pagavo ant momento, ant disbalanso – slystelėjo, nokdauną skaičiuoja.

Balvonas, įsivertink. Kaip jis pataikė man tą kelį? Jo, lenkiausi ten, mušė jis mane, pagavo ant to disbalanso. Bet tai tu pasižiūrėk. Aišku, gal čia jeigu tave pagavo, tu nukritai, nors ir tavęs nepajungė, vis tiek nokdauną skaičiuoja.. Bet tu matyk situaciją, kad nu manęs jis nepajungia. Akys vietoj, aš iškart pašokau, rodau. Aš net užsikūriau. Aš užsikūriau – davai! Matėt, iškart atbėgau.

Jeigu aš būčiau pajungtas – taigi kojos ten linguotų, bėgčiau, traukčiausi nuo jo, dar kažkas būtų. Nebūtų to saugumo. Įlindo kelias toks... Nesupratau, kur tiksliai. Toks ir gavos, kad dėjau žingsniuką, ant to momento slystelėjau ir gavosi, kad mane iš to balanso ir išmušė“, – sakė N. Lukošiūnas.

Visų turnyro kovų rezultatai:

Raimondas Avlasevičius (2-0-1 UTMA) – Nauris Lukošiūnas (0-1 UTMA) | –75 kg, kikbokso turnyro pusfinalis | R. Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu

Alexas Velenčiuč (1-1 UTMA) – Ignas Pauliukevičius (2-0 UTMA) | –95 kg, kikboksas | I. Pauliukevičiaus pergalė techniniu nokautu pirmajame raunde

Dominykas Dirkstys (8-2 UTMA) - Alminas Šatas (0-1 UTMA) | -88 kg, kikboksas | D. Dirksčio pergalė nokautu antrajame raunde

Edvinas Averlingis (2-2 UTMA) – Mantvydas Perednis (4-1 UTMA) | -71 kg, kikboksas | M. Perednio pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Artūras Brižinskas (5-2 UTMA) – Žygimantas Kiudelis (0-1 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Brižinsko pergalė techniniu nokautu antrajame raunde

Danyla Matiukov (0-2 UTMA) – Adas Ribakovas (1-0 UTMA) | -75 kg, kikboksas | A. Ribakovas pergalė nokautu pirmajame raunde

Edgaras Semionovas (3-4 UTMA) – Pavelas Majauskas (0-1 UTMA) | -62 kg, kikboksas | E. Semionovo pergalė antrajame raunde techniniu nokautu

Deividas Žamba (2-0 UTMA) – Milanas Majauskas (0-1 UTMA) | -59 kg, MMA | D. Žambos pergalė pirmajame raunde techniniu nokautu

Kristupas Šimkus (1-0 UTMA) – Szymonas Soltys (0-1 UTMA) | -95 kg, kikboksas | K. Šimkaus pergalė teisėjų sprendimu

Eimantas Zarėčnyj (0-1 UTMA) – Augustas Bagdonas (2-0 UTMA) | -63,5 kg, kikboksas | A. Bagdono pergalė teisėjų sprendimu