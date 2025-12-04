 
TV3 naujienos > Sportas

Retas atvejis: Rapšys ir Lukminas Europos čempionato finale pasiekė identišką rezultatą

2025-12-04 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 21:32

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine ketvirtadienį laukė ypatingas finalas Lietuvai – net du mūsiškiai kovojo dėl medalių vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi.

Čempionato akimirka | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Liubline (Lenkija) vykstančiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine ketvirtadienį laukė ypatingas finalas Lietuvai – net du mūsiškiai kovojo dėl medalių vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi.

0

Danas Rapšys ir Tomas Lukminas finale startavo vienas šalia kito – atitinkamai 8-ame bei 7-ame takeliuose. Lietuviai po starto plaukė pirmajame ketverte. Įpusėjus finalui lietuviai krito į 6-7 pozicijas, o finišą pasiekė identišku metu ir pasidalino 6-ą poziciją (po 1:41.76 min.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Auksą iškovojo beveik visą distanciją pirmavęs britas Duncanas Scottas (1:40.54). Sidabrą pelnė kitas britas Jackas McMillanas (1:40.94), o bronzą laimėjo net 2 sportininkai – vienodą laiką pasiekė airis Evanas Bailey bei lenkas Kamilis Sieradzkis (po 1:41.48).

Finalo plaukimas:

Finalo rezultatai:

T. Lukminas čempionatą pradėjo nuostabiai. Trečiadienį ryte jis finišavo per 1 min. 41.89 sek. ir daugiau nei 2 sek. pagerino karjeros rekordą. Vėliau pusfinalyje lietuvio laikas buvo 6-as (1:42.00).

D. Rapšys atrankoje plaukė per 1 min. 42.32 sek., o pusfinalyje šiek tiek padidino apsukas (1:42.10) ir pelnė paskutinį – 8-ą – bilietą į finalą.

D. Rapšys šioje rungtyje trumpame baseine 2018 m. tapo pasaulio vicečempionu, o 2021 m. pelnė pasaulio čempionato bronzą. Lietuvis taip pat yra 2017 m. ir 2019 m. Europos čempionas bei 2023 m. bronzos medalininkas. Lietuvos rekordas nuo 2017 m. taip pat priklauso D. Rapšiui ir siekia 1 min. 40.85 sek.

