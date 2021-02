Rekordo teks palaukti: pusfinalyje kritusi Williams pasitraukė iš „Australian Open“

N.Osakai tai bus jau ketvirtasis „Didžiojo kirčio“ serijos turnyrų finalas karjeroje, iš kurių ji nėra pralaimėjusi nei vieno. „Australian Open“ turnyre N.Osaka yra triumfavusi 2019 m.

S.Williams puikiai pradėjo susitikimą ir jau pirmame geime antruoju bandymu „breakino“ varžovę, tačiau po dviejų geimų jau N.Osaka atsakė tuo pačiu, o šeštame geime dar kartą laimėjo varžovės padavimų seriją ir išsiveržusi į priekį 4:2 nebeklydo ir laimėjo pirmąjį setą.

Antrame sete jau N.Osaka „breakino“ varžovę pirmame geime, tačiau ir ji persvaros neišlaikė, nes aštuntame geime S.Williams atsakė tuo pačiu. Lemiamu tapo devintasis geimas, kurį N.Osaka laimėjo 40:0 ir jau kitame geime pakartojo tą patį rezultatą 40:0 bei šventė įspūdingą pergalę.

N.Osaka šiame mače atliko net 8 dvigubas klaidas, kai tuo tarpu S.Williams – vos 1. Japonė atliko 6 padavimus be atsako, o jos varžovė – 3.

