Rekordais apipintas Domanto Sabonio sezonas: ar įspūdinga statistika nutildys kritikus?

Be abejo, nuomonių gali būti įvairių ir su jomis belieka sutikti arba nesutikti. Ypač po to, kai D. Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ neprasimušė į NBA atkrintamąsias.

Tik, ko gero, niekas per daug nesiginčytų, kad viskas geriausiai atsispindi statistikoje, kur šį sezoną aukštaūgis iš Lietuvos atrodė įspūdingai. Įsitaisyti tarp geriausių lygos žaidėjų kaip tai padarė D. Sabonis, sugebėtų tikrai ne kiekvienas.

Statistiškai vienas solidžiausių sezonų karjeroje

Šį sezoną D. Sabonis aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 35 minutes per kurias pelnydavo po 19,4 taško, atkovodavo po 13,7 kamuolio ir atlikdavo po 8,2 rezultatyvaus perdavimo.

Tai pastebimai viršija bendrus jo visos karjeros vidurkius skaičiuojant nuo 2016 m. – 30 min. aikštėje, 15,7 taško, 10,3 atkovoto kamuolio, 4,8 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Rezultatyviau reguliariajame sezone krepšininkas žaidė tik 2020-2021 m. sezone, kai atstovaudamas Indianos „Pacers“ klubui, aikštėje praleisdavo po 36 minutes bei pelnydavo po 20,3 taško.

Tuo tarpu pagal atkovotus kamuolius ir rezultatyvius perdavimus reguliariajame sezone, tai yra geriausias D. Sabonio sezonas karjeroje.

Įdomu tai, kad nuo 2019-2020 m. sezono, D. Sabonio minučių kiekis aikštėje niekada nebuvo mažesnis nei 30.

Dėmesį traukė pagal trigubus ir dvigubus dviženklius

Vasario mėnesį D. Sabonis rungtynėse su Finikso „Suns“ užfiksavo 18-ą trigubą dviženklį ir tai buvo jau 50-as trigubas dviženklis jo karjeroje. Lietuvis tapo vos 11-u žaidėju per visą NBA istoriją, kuris yra pasiekęs 50-ies trigubų dviženklių ribą per savo karjerą.

Kovo mėnesį, rungtynėse su „Philadelphia 76ers“ aukštaūgis fiksavo 54-ą dvigubą dviženklį iš eilės ir taip pagerino anksčiau kitam krepšininkui, Kevinui Love'ui priklausiusį rekordą, skaičiuojamą nuo 1976 metų, kai susijungė ABA ir NBA lygos.

Apskritai, visą sezoną vieno po kito rinkęs dvigubus arba trigubus dviženklius, D. Sabonis pagal šiuo rodiklius buvo lyderis visoje NBA ir ką jau kalbėti apie tai, kad tokie statistiniai rodikliai padėjo „Kings“ iškovoti ne vieną svarbią pergalę.

Tvirtai įsitaisė tarp šio sezono statistikos lyderių

Net ir didesnėmis NBA žvaigždėmis laikomiems žaidėjams ne visada pavyksta atsidurti kurio nors statistinio rodiklio, sezono lyderių viršūnėje.

Tuo tarpu D. Sabonis šį sezoną visoje NBA buvo nepralenkiamas pagal atkovotus kamuolius.

Su vidutiniškai po 13,7 atkovoto kamuolio, jis buvo pirmas visoje lygoje bei už nugaros paliko tokias žvaigždes kaip Rudy Gobertas, Anthony Davisas ar Nikola Jokičius.

Su vidutiniškai per rungtynes atliekamais 8,2 rezultatyvaus perdavimo, visoje NBA aukštaūgis buvo šeštas, į priekį užleidęs tik tokias žvaigždes kaip Luka Dončičius, Nikola Jokičius, Jamesas Hardenas ar Lebronas Jamesas.

Penktas lietuvis buvo pagal per rungtynes renkamus naudingumo balus (vidutiniškai po 32). Čia atsiliko tik nuo tokių žaidėjų kaip Nikola Jokičius, Luka Dončičius ar Giannis Antetokounmpo.

Be to, D. Sabonis įsitaisė ir penketuke žaidėjų, kurie šiame sezone per vienerias rungtynes atkovojo daugiausia kamuolių.

Sausio mėnesį, pergalingose rungtynėse su Memfio „Grizzlies“, D. Sabonis po krepšiu sugriebė net 26 kamuolius. Tai buvo naujas aukštaūgio asmeninis rekordas, kadangi iki tol dagiausia, 25, jis buvo atkovojęs dar žaisdamas Indianos „Pacers“ komandoje 2021 m. lapkritį.

Be to D. Sabonis tuomet įrašė savo pavardę ir šalia NBA legendos Wilto Chamberlaino. Tik jis anksčiau per visą NBA istoriją buvo užfiksavęs bent 20 taškų, 25 atkovotų kamuolių ir 5 rezultatyvių perdavimų pasirodymą su 90 proc. taiklumu.

Su 26 per vienerias rungtynes atkovotais kamuoliais D. Sabonis dalijasi 2-3 vietą kartu su kitu aukštaūgiu Andre Drummondu ir atsilieka tik nuo žvėrišką pasirodymą vieneriose rungtynių šį sezoną surengusio bosnio Jusufo Nurkičiaus, kuris atkovojo net 31 kamuolį. Tokio rezultato NBA arenose niekas nebuvo užfiksavęs pastaruosius 14 metų.

Dar geriau būtų vertinamas, jei butų patekęs į atkrintamąsias?

D. Sabonio atstovaujamas „Kings“ klubas NBA reguliariajame sezone Vakarų konferencijoje užėmė 9-ąją vietą, tad tiesiogiai į atkrintamąsias nepateko.

Dėl vietos atkrintamosiose teko pakovoti įkrintamosiose. Deja, nesėkmingai.

Iš pradžių įkrintamųjų mače, namie 118:94 buvo įveikti „Golden State Warriors“ krepšininkai, tačiau vėliau, lemiame mače 98:105 nusileista Jono Valančiūno atstovaujamai Naujojo Orleano „Pelicans“ ekipai.

„Tikrai yra labai apmaudu, kaip viskas baigėsi. Tai nusivylimas. Sunku dabar stebėti atkrintamąsias, žinant, kad ir mes čia galėjome žaisti. Sunku suvirškinti faktą, jog mūsų nėra atkrintamosiose“, – sezono uždarymo spaudos konferencijoje kalbėjo D.Sabonis.

Niekas nežino, kaip D. Sabonis būtų atrodęs atkrintamosiose, tačiau tokio lygio lemiamos kovos dažniausiai ir parodo tikrąjį krepšininkų pajėgumą tiek psichologiškai, tiek fiziškai.

Tad visai tikėtina, kad D. Sabonis krepšinio ekspertų bei kolegų būtų vertintas visai kitaip, galbūt ir nepriskiriamas prie labiausiai šį sezoną pervertintų žaidėjų, jeigu atkrintamosiose būtų išlikęs toks pat geras, kaip ir reguliariajame sezone.