Domantas Sabonis sugėrė skaudų varžovo smūgį, bet pakartojo NBA rekordą

Lietuvis per 27 minutes pelnė 18 taškų (7/8 dvit., 0/2 trit., 4/4 baudų), atkovojo 11 kamuolių, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, keturiskat suklydo bei sykį prasižengė.

Sulig šiomi rungtynėmis D. Sabonis pakartojo ir visų laikų NBA rekordą. Kadangi nuo NBA ir ABA lygų susijungimo 1976 metai tik Mosesui Malone'ui yra pavykę surinkti tiek dvigubų dublių (77) per vieną sezoną.

D. Sabonis NBA reguliarųjį sezoną baigė ir kaip lygos atkovotų kamuolių lyderis (vid. 13,7).

Rungtynėse šeimininkai dominavo, bet lietuvis neišvengė ir skausmingo epizodo, kai trečiajame kėlinyje jis gavo stiprū smūgį į veidą nuo Moseso Browno. Sužeidimą po akimi teko šaldyti ir ledu.

