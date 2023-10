Regbio mačo metu Anglijoje mirė vos 27-erių lietuvis

Priduriama, kad incidentas įvyko šeštadienį. Viename iš epizodų jis susidūrė su varžovu ir sukniubo. Vyrą buvo bandoma gaivinti ir defibriliatorimu, tačiau A.Rudžio gyvybės medikams išsaugoti nepavyko. Jam sustojo širdis.

Rytų Anglijos regbio bendruomenės valdybos nario Rogerio Piersono teigimu, incidentas mačo metu buvo žaidybinis. Sportininkai susidūrė krūtinėmis.

Kaip skelbiama klubo pranešime, vyras buvo kilęs iš Kauno, turėjo mažametį vaiką.

Nuotraukoje matoma, kad šalia klubo bazės esančio medžio paliekamos gėlės velioniui atminti.

„Klubas dėkoja visiems, kurie padėjo Artūrui iškart po incidento. Taip pat pagalbos darbuotojams, kurie suskubo į pagalbą.

Palaikome ryšį su jo šeima pasiūlydami savo visokeriopą pagalbą ir užuojautą šiuo sunkiu momentu“ – rašoma klubo pranešime.

It is with great sadness that we share our condolences with our friends at Wisbech Rugby Club upon the news of the death of Arturas Rudys. We send our deepest sympathies to his family and friends and will be keeping them in our thoughts and prayers ❤️🖤 pic.twitter.com/q7v230Y55m