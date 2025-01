„Real“ sutriuškinusi „Barcelona“ iškovojo Ispanijos Supertaurę

Kylianas Mbappe rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Real“ į priekį 1:0.

Bet netrukus Lamine‘as Yamalis puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė pusiausvyrą 1:1. Robertas Lewandowskis sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 2:1.

Čia pat Raphinha ir Alejandro Balde pirmojo kėlinio pabaigoje taip pat pridėjo po įvartį ir rezultatas jau tapo triuškinamas 4:1.

Raphinha antrojo kėlinio pradžioje antrą kartą nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino katalonų ekipos pranašumą 5:1.

Intriga atsirado po to, kai „Barcelonos“ vartų sargas Wojciechas Szczesny buvo nubaustas raudona kortele ir komanda liko žaisti dešimtyje.

Po kelių minučių Rodrygo sužaidus valandą tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą 2:5, tačiau per likusį laiką, nepaisant kiekybinės pesvaros, Madrido ekipa žaidė blankiai ir progų praktiškai nesusikūrė.

„Barcelona“ 15-ąjį kartą laimėjo Ispanijos Supertaurę ir tapo sėkmingiausia šio turnyro komanda.

𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲: finally register Dani Olmo and Pau Víctor

𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲: win Spanish Super Cup over Real Madrid



It’s been a good week for Barcelona 🔵🔴🏆 pic.twitter.com/QeKlAa0j79