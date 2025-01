Baudinių serijoje triumfavęs „Man Utd“ eliminavo „Arsenal“ iš tolimesnių kovų FA taurėje

Pirmieji mače į priekį išsiveržį svečiai, kai Bruno Fernandesas antrojo kėlinio pradžioje tiksliai uždarė Alejandro Garnacho perdavimą (1:0).

Netrukus svečiai liko mažumoje, nes Diogo Dalotas sužaidus valandą buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną.

Tuo pasinaudojęs Londono klubas išlgino rezultatą, kai Gabrielis tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1.

„Arsenal“ turėjo puikią progą išsiveržti į priekį, kai teisėjas užfiksavo Harry Maguire‘o pražangą baudos aikštelėje ir skyrė vienuolikos metrų baudinį.

Po šio sprendimo kilo gynėjo nepasitenkinimas bei abiejų komandų emocijų protrūkis bei susistumdymas. Visgi, Martinui Odegaardui realizuoti 11 metrų baudinio nepavyko ir rezultatas išliko nepakitęs.

MAN UTD KNOCK ARSENAL OUT OF THE FA CUP ON PENALTIES 🔴 pic.twitter.com/sTLnNaBiqv