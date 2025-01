„Green White Boys“ sukritikavo areną anksčiau palikusius sirgalius: „Negrįžkite, jūs esate sugadinti“

Primename, kad penktadienio vakarą Andrea Trinchieri auklėtiniai 64:83 nusileido Madrido komandai.

Jau antrajame kėlinyje Kauno ekipa krito į duobę puolime ir per jį tepelnė 8 taškus. „Žalgirio“ puolimas antroje mačo dalyje nepasitaisė ir laikėsi pagrinde ant Lonnie Walkerio pečių, o kraujo skonį pajautę „Real“ veteranai triuškino kauniečius ir rengė vieną rezultatyvią ataką po kitos.

Rungtynėms pasisukus ne tokia sėkminga linkme atsirado fanų, kurie paliko areną pastarosioms dar nepasibaigus. Į tai sureagavo patys ištikimiausi komandos fanai.

„Esame kartoję tai ne kartą ir ne du, bet akivaizdu, kad to dar negana.

Komandai labiausiai palaikymo reikia ne tada, kai skinamos pergalės viena po kitos, o būtent tokiais momentais, kai ateina sunkesnis periodas, kai atrodo, jog niekas nebesiseka ir viskas slysta iš rankų.

Tada mes ir turime tapti tuo reikalingu užnugariu, ta energija, kuri iš tribūnų persiduoda komandai aikštėje.

Pirmieji du kėliniai palaikymo prasme su Madrido klubu buvo gana vidutiniai. Pilnas sektorius, pilna arena, besijungianti prie populiariausiais tapusių gabalų, tačiau kažko ypatingo kurti nepavyko.

Trečiajame ketvirtyje komanda krito į duobę, arenos palaikymas smigo žemyn tolygiai, o gal ir net dar stipriau.

Paskutinio kėlinio metu mūsų sektorius tiesiog sprogsta. Būtent tokiu pavyzdžiu turi užsikurti visa arena. Tikimės, kad artimiausiu metu taip ir bus.

Tai yra vienos rungtynės, vienas pralaimėjimas ir jeigu jau atėjome į areną, tai padarykime joje vakarėlį. Tokio užsivedimo, koks buvo paskutiniajame kėlinyje boysų sektorius taip pat seniai nematė.

Nors komandos prikelti ir nepavyko, tačiau parodėme savo idėjas ir savo išskirtinumą. Su komanda esame ir per pralaimėjimus.

Labai norėtųsi, kad šiuo pavyzdžiu užsikrėstų kuo daugiau žmonių. Reikia suprasti, kad nebūna sezonų be pralaimėjimų, be vienokių arba kitokių duobių. Jas turime įveikti visi kartu.

Na o tiems keliems šimtams „sirgalių“, išėjusiems anksčiau laiko. Na negrįžkite. Tiesiog negrįžkite. Jūs esate jau sugadinti ir galbūt į jūsų vietas arenoje kitą kartą ateis žmonės, kurie neturi savyje tiek nepilnavertiškumo kompleksų.

Po mačo pasveikiname su praėjusiu gimtadieniu Edgarą Ulanovą. Tai kaunietis, žalgirietis ir kapitonas! Tiek jis, tiek kiti komandos žaidėjai mūsų palaikymą turi ne dėl to, kad yra geriausi krepšininkai pasaulyje ar neturi prastesnių rungtynių. Juos palaikome dėl to, kad atstovauja mūsų klubui. Dėl to, kad yra savi.

Sekmadienis ir susitinkame arenoje. Varžovo pavadinimas galbūt ir ne toks sexy kaip „Real“, bet mes einame dėl savo komandos. Susirenkame ir sukuriame solidų palaikymą jai ir LKL mače.

Iki susitikimo arenoje!“, – savo socialinių tinklų paskyroje rašė „Green White Boys“.