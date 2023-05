„Real“ sukūrė stebuklą: Eurolygos finale nubloškė gausiai palaikytus graikus ir tapo čempionais

Čempionų vardą Eurolygoje „Real“ iškovojo jau 11-ąjį kartą ir užtikrintai pirmauja visų laikų turnyrinėje lentelėje.

Įdomi detalė, kad būtent šio finalo dalyvės lygiai prieš 10 metų irgi kovojo lemiamame turnyro mače ir tada trofėjų į viršų kėlė graikai. Būtent 2012/2013 m. sezone „Olympiakos“ paskutinį kartą ir laimėjo Eurolygą.

Rungtynes komandos pradėjo labai aktyviai, tačiau solidžiau pirmajame ketvirtyje pasirodė „Olympiakos“ krepšininkai. Graikai pataikė 5 tritaškius ir nei karto nesuklydo. Tuo tarpu „Real“ turėjo problemų puolime, o jų aukštaūgis Walteris Tavaresas buvo visiškai stabdomas po krepšiu. Ch. Mateo nusprendė pasitelkti komandos veteranus, tačiau tai nepadėjo pasivyti varžovų ir kėlinys baigėsi ispanams atsilikinėjant 7 taškais (17:24).

Antrajame ketvirtyje „Real“ krepšininkai tiesiog užsikūrė, tuo tarpu graikų puolimas keletą minučių buvo kiek sustojęs. Per visą ketvirtį įspūdingą žaidimą demonstravę Ch. Mateo auklėtiniai pasitelkė komandos veteranus ir sugebėjo iki ilgosios pertraukos sugebėjo išlyginti rezultatą (45:45).

Po ilgosios pertraukos vyko įtempta kova taškas į tašką, tačiau krepšinis buvo mažiau rezultatyvus negu pirmoje rungtynių pusėje. Daug problemų „Real“ ekipai kėlė savo karjeros rungtynes žaidęs Isaiah Canaanas, krepšininko niekam nepavyko sustabdyti. Įpusėjus ketvirčiui ispanai pradėjo susidurti su nemalonumais. Puolime pasipylė klaidos ir netaiklūs metimai, o „Olympiakos“ tai išnaudojo. Kėlinio pabaigoje „Real“ sugrįžo į rezultatyvų žaidimą, tačiau G. Bartzoko auklėtiniai išlaikė 4 taškų persvarą (59:63).

Lemtingame ketvirtyje „Real“ krepšininkai buvo besivejančių vaidmenyje. Tačiau pabaigoje sugebėjo sukurti tikrą stebuklą ir išplėšti pergalę vieno taško persvara (79:78). Pergalingą metimą ispanams pelnė veteranas Sergio Llullu, tai buvo vienintelis jo taiklus metimas šiose rungtynėse.

SERGIO LLULL GIVES REAL MADRID THE LEAD WITH 3.2 SECONDS LEFT! 😱#F4GLORY pic.twitter.com/4u0HFCtiwX