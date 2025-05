„Real“ pergalingai atsisveikino su treneriu Carlo Ancelotti bei Luka Modričiumi

Kylianui Mbappe pirmojo kėlinio pabaigoje nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio. Visgi prancūzas atsidūrė pirmasis prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Real“ į priekį 1:0.

K. Mbappe antrajame kėlinyje puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.

„Karališkasis“ klubas šio susitikimo metu atsisveikino su vyriausiuoju treneriu Carlo Ancelotti ir veteranu Luka Modričiumi, kurie pasibaigus sezonui paliks ekipos gretas.

Priminsime, jog „Real“ surinko 84 taškus ir finišavo antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje.

