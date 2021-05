„Real“ gerbėjai įsiuto – Hazardo elgesys po pralaimėjimo liko nesuprastas

Po Čempionų lygos pusfinalio rungtynių su Londono „Chelsea“ belgas linksmai bendravo su savo buvusiais komandos draugais.

Šis momentas, žinoma, pateko į televizijos transliaciją, o atskiri kadrai greitai apkriejo internetą.

„Real“ gerbėjai suskubo kritikuoti futbolininką už tokį elgesį. Daugelis gerbėjų mano, kad žaidėjui tiesiog nerūpi dabartinė komanda.

Primename, kad E. Hazardas „Chelsea“ klube rungtyniavo 2012-2019 m., o į „Real“ persikėlė už 115 mln. eurų sumą. Madride futbolininkas nedemonstruoja tokio žaidimo kaip Londone, o jam nuolat trukdo įvairios traumos.

